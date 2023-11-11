ما لم يكن بالحسبان!!!! .. الأستاذ الدكتور حسام موافي يحذر.. نقص هذا المعدن بجسمك يصيبك بالشد العضلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من وقت لآخر قد يصاب بعض الاشخاص بالشد العضلي وتلك المشكلة تظهر بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات ومن المعروف أن الشد العضلي يسبب آلام شديدة في الساق، ونجد أن التعرض المتكرر لحالات الشد العضلي يعتبر مشكله مزعجه بالنسبه لمن يصاب بهذا الأمر وتلك المشكلة تستدعي زيارة الطبيب، لأنها في الغالب تكون علامة تحذيرية أما على مؤشر نقص بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم او على الاصابة بأمراض معينة.

لهذا السياق قال الأستاذ الدكتور حسام موافي وهو أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني محذرا من الشد العضلي، وأوضح أن الشد العضلي من المشكلات الصحية الخطيرة التي يجب عدم الاستهانة بها، لأنها يمكن أن تكون دليل على الإصابة بأمراض أخرى يصعب معالجتها إذا ما تم اكتشافها في وقت متأخر.

وتابع حديثه قائلا خلال برنامجه ربي زدني علما هذا المذاع على قناة صدى البلد أن الشد العضلي، قد يكون مؤشر قوي على نقص الكالسيوم في الجسم مما يؤدي إلى ظهور تشنجات في الأطراف العلوية والسفلية على حد سواء، وتتأثر مستويات الكالسيوم في الجسم بسبب وجود بقصور في الغدة الدرقية، وختم حديثه قائلا ان بعض الادويه التي يمكن ان يأخذها الفرد قد يكون لها آثار جانبية، من بينها الشد العضلي لهذا لابد أن يتم مراجعة الطبيب المختص في حالة تكرار الأمر أكثر من مرة.