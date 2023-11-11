دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفه الملح للقضاء على الشيب نهائيآ في اقل من ساعه بدون طهورة مرى اخرى,
. 3 ملعقة من زيت الزيتون. .
ملعقة من زيت اللوز
ملعقة من الفازلين .
ملعقة من النشا. ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من الخل. ملعقة من عصير الليمون.ضع كافة المكونات في إناء مناسب، ثم تقليب كل المكونات باستخدام أداة تقليب. عند تكون معجون الملح لصبغ الشعر نبدأ في تطبيقه على جميع خصلات الشعر بالتساوي. مع الحرص على أن يكون الشعر خالي من التشابك، وذلك حتى تستفيد كل حصلة من الخصلات بمميزات الوصفة. يتم تركه مدة لا تزيد عن نصف ساعة على الشعر، ثم يتم غسل الشعر جيدًا بالماء. يفضل استخدام البلسم في كل مرة تطبق الصبغة فيها.طريقة صبغة الملح وتطبيقها على الشعر .
وصفه الملح للقضاء على الشيب نهائيآ في اقل من ساعه بدون طهورة مرى اخرى
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