دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد النوم من الأمور الاساسية المطلوبة لكل إنسان على وجه الكرة الأرضية فهو يعمل على الراحة، وفي نفس الوقت إصلاح وتجديد الخلايا التالفة بجسم الإنسان وفي حالة عدم حصول الشخص على قسط كافي من النوم فإنه ينجم عن مشكلات في الجسم، لكنك هل تعلم ماذا يحدث لجسمك في حالة نومك والتلفزيون مفتوح؟
ماذا يحدث لجسمك عند النوم والتلفزيون مفتوح
هناك عدة أمور تترتب على النوم والتلفزيون مفتوح من ضمنها ما يلي:
دين النوم
- ذلك المصطلح يعبر عن نقص النوم الذي يتكوم بمرور الكثير من الوقت، أي عندما لا ينام الشخص قسط كافي من النوم فإنه يتكوم عليه دين النوم وينتج عن ذلك مشكلات صحية متنوعة من ضمنها: ارتفاع ضغط الدم واحتمالية الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب المتنوعة.
انخفاض مستويات الميلاتونين لديك
- طبقًا للدراسة تم إجراءها عام 2003 وتم نشرها بمجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن الضوء الأزرق الناتج من التلفزيون يعمل على تثبيط انتاج الميلاتونين وهذا هو الهرمون الذي يجعل الٌإنسان يشعر بالنعاس، فالنوم أمام التلفزيون مفتوح من الممكن أن يصعب النوم على الإنسان أو يبقيه نائمًا لفترة طويلة.
عقلك لا يستطيع الاسترخاء
- الموسيقى والضوضاء والأصوات التي يصدرها التلفزيون تعمل على بقاء العقل نشط ويترتب على ذلك عدم الاسترخاء.
زيادة خطر الاصابة بالسمنة
- أشارت دراسة إلى أن الأشخاص التي تنام أمام الضوء الاصطناعي بالليل من أكثر الأشخاص تعرضًا للإصابة بالسمنة المفرطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معلومه مدهشه .. ماذا يحدث لجسمك عند النوم و”التلفزيون مفتوح”؟.. لن تتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.