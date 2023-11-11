معلومه مدهشه .. ماذا يحدث لجسمك عند النوم و”التلفزيون مفتوح”؟.. لن تتوقع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد النوم من الأمور الاساسية المطلوبة لكل إنسان على وجه الكرة الأرضية فهو يعمل على الراحة، وفي نفس الوقت إصلاح وتجديد الخلايا التالفة بجسم الإنسان وفي حالة عدم حصول الشخص على قسط كافي من النوم فإنه ينجم عن مشكلات في الجسم، لكنك هل تعلم ماذا يحدث لجسمك في حالة نومك والتلفزيون مفتوح؟

ماذا يحدث لجسمك عند النوم والتلفزيون مفتوح

هناك عدة أمور تترتب على النوم والتلفزيون مفتوح من ضمنها ما يلي:

دين النوم

ذلك المصطلح يعبر عن نقص النوم الذي يتكوم بمرور الكثير من الوقت، أي عندما لا ينام الشخص قسط كافي من النوم فإنه يتكوم عليه دين النوم وينتج عن ذلك مشكلات صحية متنوعة من ضمنها: ارتفاع ضغط الدم واحتمالية الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب المتنوعة.

انخفاض مستويات الميلاتونين لديك

طبقًا للدراسة تم إجراءها عام 2003 وتم نشرها بمجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن الضوء الأزرق الناتج من التلفزيون يعمل على تثبيط انتاج الميلاتونين وهذا هو الهرمون الذي يجعل الٌإنسان يشعر بالنعاس، فالنوم أمام التلفزيون مفتوح من الممكن أن يصعب النوم على الإنسان أو يبقيه نائمًا لفترة طويلة.

عقلك لا يستطيع الاسترخاء

الموسيقى والضوضاء والأصوات التي يصدرها التلفزيون تعمل على بقاء العقل نشط ويترتب على ذلك عدم الاسترخاء.

زيادة خطر الاصابة بالسمنة