«متجيش تقول معرفش!!».. بيان عاجل من وزارة التموين بشأن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم وبشري سارة للمخابز .. هي دي الاخبار ولا بلاش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قام الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمصر بإصدار توجيهات شديدة جدًا بإلزام المخابز بتحسين جودة الخبز المدعوم بالبلاد، وقد أصدر قرار بضرورة التوجه من قَبل مديري المديريات بحملات بشكل يومي على المخابز من أجل التأكد من مدى ملائمة الخبز المدعم مع المواصفات التي وضعتها وزارة التموين والتجارة، وشدد الدكتور علي مصيلحي على ضرورة تشكيل فرق من أجل مراقبة جودة الخبز بكل مديرية وهدف تلك الفرق هو التأكد من جودة صنع الخبز المدعم طبقًا للمعايير المطلوبة وهذه المجموعات عليها تفتيش المخابز بشكل منتظم وذلك لضمان توزيع الخبز المدعم بجودة جيدة طبقًا لمعايير وزارة التموين والتجارة.

الخبر السعيد للمواطنين حول سعر رغيف الخبز

أكد الدكتور علي مصيلحي أن الخبز ضروري جدًا لكافة المواطنين وأن وزارته تعمل جيدًا من أجل تحقيق أعلى جودة ممكنة، وفي نفس الوقت تقديم الدعم لكافة المستحقين، وبالنسبة للدعم المقدم لرغيف العيش قال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي أن الدولة تقدم دعم كبير وصل معدله 90 مليار جنية في السنة للعيش فقط، وذلك الدعم يساعد في توفير رغيف العيش بجودة عالية لكافة المواطنين، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أكد وزير التموين أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة ضد المخابز التي لا تقوم بالالتزام بالمعايير المحددة، وفي نفس الوقت سيقوم بسحب التراخيص وإغلاق المخابز بشكل نهائي لمن يقوم بانتهاك المعايير المحددة.