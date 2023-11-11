3 أنواع من الأطعمة لا تتناولها مع ” الموز ” تحت أي ظرف .. سم قاتل يؤدي للوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الموز من الفواكه التي يفضلها الكثير ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن الموز يتميز بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ، بالإضافة لذلك يحتوي على الكثير من مصدر الغذاء المتنوعة ومصدر للطاقة والكثير من الرياضيين يتنولوا الموز خلال فترة التمارين، ولكن هناك حالات متعددة لا يجب تناول الموز بها حتى لا يسبب ضررًا على صحة الانسان، فهناك ثلاثة أطعمة لا يمكن إضافتها مع الموز في وجبة واحدة، بالرغم من ذلك يقوم الكثير من الناس بإضافة هذه الأطعمة بدون أن يعلموا أنها تسبب مشكلات صحية كثيرة.

ثلاث أطعمة لا تتناولها مع الموز

منتجات الألبان: الكثيرين اعتادوا أن خلط الموز مع اللبن ينتج عنه قيمة غذائية عالية للجسم، وذلك اعتقادًا منهم أن فوائد الموز واللبن تمتزج معًا ولكن هذا الاعتقاد خاطئ جدًا، فعند خلط الموز باللبن ينتج مشكلات كثيرة بالجهاز الهضمي بالإضافة إلى ذلك مشكلات في الطحال.

البطيخ: هناك بعض الدراسات وضح الباحثون من خلالها أن أكل الموز مع البطيخ ينتج عنه زيادة كبيرة في تركيزات أيونات البوتاسيوم بالدم وينتج عنه ضعف عضلة القلب، بالإضافة إلى ذلك مشكلات في وظائف الكلى، وفي نفس الوقت آلام شديدة في المفاصل.

البطاطا: من الأطعمة التي تحتاج لوقت كبير في المعدة حتى يتم هضمها وعند تناول الموز مع البطاطا في وقت واحد ينتج عنه انتفاخات في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك آلام معوية وغازات شديدة في البطن.