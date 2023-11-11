“دلعي جوزك بالماسك ده “…هاتي “كريم بانثينول” وشوية نشا وجربي الوصفة دي يوميا بهذه الطريقة …والنتيجة مضمونة 100%!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر العناية بالبشرة جزءًا هامًا من روتين الجمال اليومي، وتشهد العديد من الأشخاص اهتمامًا متزايدًا بالعناية بالبشرة باستخدام المكونات الطبيعية. يعد مزج بانثينول والنشا في قناع للبشرة خيارًا فعّالًا وطبيعيًا لتحسين صحة البشرة وتوفير العناية اللازمة في هذا المقال، سنلقي نظرة عن كثب على فوائد ماسك البانثينول والنشا لتحسين مظهر وجودة البشرة.

ماسك بانثينول والنشا للبشرة

مكونات:

• ملعقة كبيرة من البانثينول (الذي يمكنك العثور عليه في صيدليات العناية بالبشرة).

• ملعقة صغيرة من النشا.

• ملعقتين صغيرتين من العسل (اختياري).

• ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو (اختياري).

• ماء ورد لترطيب الخليط.

التحضير:

１. قم بخلط البانثينول والنشا في وعاء صغير.

２. إضافة العسل وزيت اللوز إلى الخليط واخلط جيداً.

３. أضيفي ماء الورد تدريجياً حتى تحصلي على خليط لين وقابل للتطبيق.

４. قمي بتطبيق الماسك على وجه نظيف وجاف، تجنبي منطقة العين.

５. اتركي الماسك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

６. اشطفي وجهك بالماء الدافئ وجففي بلطف.

فوائد الماسك للبشرة

1. ترطيب البشرة: يُعتقد أن البانثينول له خصائص ترطيب وترطيب البشرة، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبتها.

2. تحسين مظهر البشرة: يُقال إن البانثينول يعمل على تحسين مظهر البشرة وجعلها تبدو أكثر نعومة وليونة.

3. تهدئة البشرة: يُزعم أن البانثينول له خصائص مهدئة، مما يمكن أن يساعد في تهدئة البشرة المتهيجة أو الحساسة.

4. تقليل التهيج: يُقال أن النشا يمكن أن يلعب دورًا في تهدئة البشرة وتقليل التهيج.