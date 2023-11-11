ديمي روز تتخطي الخطوط الحمراء بقميص نوم أظهر جمالها أمام الجميع

نشرت عارضة الأزياء ديمي روز صورًا جديدة لها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، من أجواء احتفالها بعيد الحب.

وظهرت في الصورة الأولى ، وهي تقف وترتدي ثوب نوم شفاف ، بينما ظهرت في الصورة الثانية وهي مستلقية على السرير ، وعلقت على الصورتين ، وكتبت أنها “شابة ساحرة”.

وحصلت الصورتان على عدد كبير من الإعجابات من المتابعين الذين أشادوا بجمالها في تعليقاتهم ، وتمنوا أن تقبل ارتباطهم بهما.

يشار إلى أن ديمي روز من أشهر عارضات الأزياء الشباب ، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة.

ودئما ما تظهر ديمي علي مواقع التواصل الاجتماعي بصور في غاية الإثارة والمتعة وتبرز فيها مفاتنها وقوامها المتناسق وجمال جسدها المتناسق واناقتها ورشاقتها وأنوثتها الطاغية.

ونالت الصور علي عدد كبير جدا من المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وهي عارضة أزياء بريطانيه ولدت في امريكا في عام 1995.