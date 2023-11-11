الإجابة هتصدمك .. هل الفول يرفع السكر في الدم؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الفول من مصادر البروتينات النباتية وهو من البقوليات التي تتضمن على كمية وفيرة من الألياف والبروتينات، بالإضافة لذلك العناصر الغذائية المفيدة للجميع وخصوصًا مرضى السكر، لكن على مريض السكر استشارة الطبيب أولَا قبل الإفراط في تناول الفول.

تأثير الفول على مرضى السكر

الفول من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من البروتينات والألياف فالكوب الواحد من الفول المطبوخ يحتوي على 15 جرام من البروتين 15 جرام من الألياف، والألياف لها دور هام في ضبط مستويات السكر بالدم وذلك من خلال ابطاء عملية الهضم مما يمكن الجسم امتصاص السكر بشكل بطيء.

والبروتين الموجود بالفول يعمل على تنظيم مستويات السكر بالدم فالبروتين يقوم بتحفيز الجسم على إنتاج الأنسولين وهرمون الأنسولين يعمل على نقل السكر في جميع خلايا الجسم وهناك بعض الدراسات التي وضحت أن تناول الفول بشكل معتدل يساهم في التحسين من مستويات السكر في الدم عند الاشخاص المصابين بالسكر فالأشخاص الذين قاموا بتناول كوب ونصف من الفول المطبوخ بشكل يومي لفترة استمرت 12 أسبوع قد لاحظوا أن مستوى السكر بالدم انخفض وذلك عند اجراء تحليل السكر الصائم.

نصائح قبل تناول الفول لمرضى السكر

بعض النتائج التي نتجت عن الدراسات أكدت أن تناول الفول بشكل منتظم يعمل على خفض مستويات السكر في الدم بشكل مباشر ولابد من الحرص على تتبع بعض النتائج للحصول على النتائج، من ضمن تلك النصائح: