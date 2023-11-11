“هتخسر فلوسك”.. خطأ شائع تفعله خلال “الجمعة البيضاء” يتسبب في خسارة أموالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يترقب ملايين المستهلكين في مختلف الأنحاء موعد حلول خصومات الجمعة البيضاء، والتي يقدم فيها عدد كبير من تجار التجزئة والمولات والمحال التجارية الكبرى عروض وخصومات هائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى 70% من قيمة السعر الحالي للسلعة المعروضة، وفي تلك الفترة تسعى كذلك البنوك لتقديم التسهيلات لعملائها لمساعدتهم على شراء ما يحتاجون إليها بسهولة.
خطأ شائع تفعله خلال “الجمعة البيضاء” يتسبب في خسارة أموالك
في مقابل انتظار ملايين العملاء لعروض الجمعة البيضاء للاستفادة من العروض والخصومات، نجد كذلك من ينتظر أيضاً حلول هذه الفترة لممارسة عمليات النصب والاحتيال، ويتم ذلك من خلال عمليات النصب الإلكتروني خاصة من خلال العروض المتاحة عبر المواقع الإلكترونية، ويكون فيها الدفع إلكترونياً باستخدام الفيزا الخاصة بالعميل.
نصائح هامة قبل بدء التسوق الإلكتروني
أوضح خبير نظم المعلومات، المهندس “مصطفى أبو جمرة”، أن هناك خطأ شائع يفعله الكثير من العملاء خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء، مما يجعلهم أكثر عرضه للنصب والاحتيال نتيجة الانسياق وراء العروض المغربة على المنتجات المعروضة للشراء والدفع إلكترونياً مما قد يعرضهم لخسارة أموال الفيزا المستخدمة في عملية الشراء.
وفي حديثه، أكد المهندس “مصطفى أبو جمرة” على أنه في حالة رغبة العميل في الشراء إلكترونياً، فإن هناك عدد من النصائح والإرشادات الواجب اتباعها حتى لا يقع ضحية في فخ النصب الإلكتروني والعروض والوهمية، ومن أهم النصائح الواجب العمل بها ما يلي:
- يجب التأكد من حسن سمعة الموقع الإلكتروني قبل الإقدام على التسوق من خلاله.
- تجنب الانسياق وراء الأسعار المغرية في تخفيضات الجمعة البيضاء، والتي غالباً ما تكون فخ للنصب وسرقة أموال الفيزا.
- احذر من الانسياق وراء عروض الصفحات المجهولة.
- تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة تخفيضات الجمعة البيضاء.
- تأكد من أن العروض حقيقية وليست وهمية من خلال مقارنة السعر خلال التخفيضات بالسعر قبل الخصم.
- لضمان حقك في حالة وجود عيب بالمنتج احرص على الحصول على فاتورة عند الشراء.
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