{نت ببلاش طول العمر} …… افتح كل شبكات الواي فاي بإستخدام ” كود سري للنت” بكل سهولة .. اعرف ايه هو الكود!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل سمعت يومًا عن نت ببلاش إنه الكود السحري الذي يفتح لك أبواب شبكات الواي فاي في دقائق معدودة لا تفوت فرصة التجربة، فقد بات البحث عن وسائل سهلة وسريعة للاتصال بالإنترنت أمرًا ضروريًا للكثيري يبحث الكثيرون عن طرق تسهل عليهم الوصول إلى شبكات الواي فاي المتاحة من حولهم غالبًا ما تكون هذه الشبكات محمية بكلمات سر قوية تمنع أي محاولة لاختراقها واليوم، سنقدم لكم في هذا المقال طريقة سهلة ستفتح لكم أبواب شبكات الواي فاي بشكل مجاني.

كيفية فتح شبكات الواي فاي بسهولة

يعاني العديد من الأشخاص من تحدي اختراق شبكات الواي فاي المحيطة بهم، ولكن فيما يلي خطوات مفصلة ستوضح لكم كيفية الوصول إلى الإنترنت من أي شبكة واي فاي في جوانب قد لا تكون متوقعة.

ابدأ بفتح إعدادات هاتفك المحمول، ثم انتقل إلى قسم الاتصال بالشبكات الأخرى. قم بإدخال اسم شبكة الواي فاي التي ترغب في الاتصال بها. عندما يُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، اكتب العنوان 192.168.1.1 في شريط العنوان للصفحة الرئيسية. سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وعادةً ما يكون اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين هما “admin”. انتقل إلى أيقونة WLAN، وستجد معلومات كلمة المرور للشبكة الواي فاي التي ترغب في الاتصال بها.

طريقة فتح الواي فاي بصورة اخرى

يمكن فتح الواي فاي او اي شبكة اخرى عن طريقة مسح ال qr كود من هاتف لهاتف اخر اذا كان الهاتف الاخر متصل بشبكة الواي وبذلك ستكون متصل بشبكة الانترنت بكل سهولة.