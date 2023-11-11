{انسى وجود البق للابد} …… مشكلة البق هتتحل بسهولة ” 3 انواع من النبات ” تنهي وجود البق للابد!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البق هي مجموعة واسعة من الحشرات التي تنتمي إلى رتبة البقان وتشمل هذه الرتبة عدة أنواع تتنوع في أحجامها وأشكالها تعتبر البق من الحشرات الطفيلية التي تعيش على جلد الثدييات وتتغذى على دمها يمكن العثور على البق في الشعر عند الإنسان والحيوانات الأخرى، وتعتبر بعض الأنواع ذات أهمية طبية بينما تكون البق الأخرى ذات أهمية في مجالات البحث العلمي تتميز البق بجسمها المسطح والصغير إليك ثلاث نباتات فعّالة يمكن أن تساعد في إبعاد البق عن منزلك بشكل دائم، حيث يتميز البق بقدرته على التكيف مع مجموعة واسعة من الظروف البيئية والروائح استخدم هذه النباتات كوسيلة إضافية للتخلص من هذه الآفة المزعجة.

ما هي النباتات التي التي تمنع ظهور البق

النعناع: يُعتبر النعناع نباتًا فعّالًا في صد البق، حيث تكره هذه الحشرة الرائحة النعناعية يمكنك زراعة نباتات النعناع في الحديقة أو وضع أكياس صغيرة من النعناع المجفف في الزوايا المستعصية حيث يمكن أن تظهر البق. اللافندر: يتميز اللافندر برائحته العطرة والمهدئة للإنسان، ولكنها تكون قاتلة بالنسبة للبق زرع نباتات اللافندر في حديقتك أو استخدام زيوت اللافندر في الأماكن المستعبدة للبق يمكن أن يساهم في إبعادها. البخور: يمكن استخدام بعض أنواع البخور مثل البخور الأسود والبخور العربي لطرد البق قم بحرق البخور في الغرف المعرضة للبق لتعزيز الرائحة وتثبيط نشاطها.

لاحظ أن هذه الإجراءات قد تكون مفيدة كجزء من استراتيجية شاملة للتحكم في البق، ولكن قد تحتاج أيضًا إلى اتخاذ خطوات أخرى مثل التنظيف الدوري واستخدام المبيدات الآمنة لمكافحة البق بشكل فعّا