“هترجعك شباب تاني”…بذور جبارة بسعر التراب لكنها خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر عشبة بذور الكتان فعّالة في استعادة مرونة البشرة وتخفيف أثار اسمرار الجلد مع تقدم العمر، كما يُعتبر سيروم بذور الكتان وصفة فعّالة وآمنة لتحسين ملمس البشرة وتوحيد لونها، حيث يعزز فاعليتها الطبيعية.

وصفة سيروم بذور الكتان

يتم وضع كوب من الماء وبذور الكتان في وعاء على النار، مع إضافة ورق اللورا، ويُترك على نار هادئة حتى يغلي، فبمجرد الغليان وثقل الخليط قليلاً، يرفع من على النار و يتبع ذلك مرحلة تصفية الماء من البذور واللورا قبل الوصول لقوام الجل، وذلك بعد التصفية، يتم إضافة جل الصبار والزيوت، تليها مرحلة خفق المكونات لتجانسها.

طريقة استخدام سيروم بذور الكتان

يُحفظ السيروم الذي تم إعداده في عبوة نظيفة وجافة في الثلاجة، وعند التطبيق على البشرة النظيفة والجافة، يفضل استخدام فرشاة مناسبة، ويترك على البشرة لمدة ساعة قبل الغسل لتحقيق أفضل النتائج ويفضل استخدام السيروم يومياً بانتظام.

فيما يخص وضع قطرات من زيت الزيتون في السرة، يجب التنبيه إلى أن هذه العملية لم تُثبت فعاليتها علمياً، وعلى الرغم من انتشارها، إلا أن استخدام زيت الزيتون في السرة قد يؤدي إلى تجمع الأوساخ، خاصةً لدى الرضع، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى ويكون من الأهمية البالغة الحفاظ على سرة المولود جافة لتجنب أي مشاكل محتملة وهذا السيروم يكون من افضل المنتجات الطبيعية للبشرة والتي تعد متاحة للجميع.