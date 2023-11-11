{خبر سعيد لكل المواطنين} … عودة اكبر مسابقة مالية في الوطن العربي ” مسابقة الحلم ” .. اعرف التفاصيل واشترك حالا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مسابقة الحلم تعد واحدة من أبرز المسابقات في الوطن العربي، وتمثلت في فعاليات ملهمة ومشوقة تقدمها مجموعة قنوات MBC، حيث تصل قيمة جوائزها إلى 3.5 مليون دولار أمريكي يُشار إلى أن هذا الرصيد الضخم يتم توزيعه على الفائزين من خلال جوائز متنوعة ومثيرة يحق لأي مواطن عربي الاشتراك في هذه المسابقة شريطة أن يكون عمره أكثر من 18 عامًا، ويتم التسجيل في المسابقة بسهولة عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم المخصص لبلد المشترك، حيث يكتب في الرسالة كلمة “حلم” أو النسخة الفرنسية “Reve” يقدم البرنامج المذاع على شاشات MBC الإعلامي المميز مصطفى الأغا، والذي يعتبر واحدًا من أبرز مقدمي البرامج في المنطقة العربية لمزيد من التفاصيل حول كيفية التسجيل في مسابقة الحلم لعام 2023، يمكنكم متابعة بوابة الصبح الإخبارية للحصول على معلومات حصرية حول الخطوات والإرشادات اللازمة تجسد هذه المسابقة فرصة مثيرة للمشتركين لتحقيق أحلامهم ومغامرة لا تُنسى في عالم الترفيه والمنافسة. ما هي طريقة اشتراك في البرنامج البحث عن الرقم الخاص ببلد المشترك: يجب على المشترك البحث عن الرقم الخاص ببلده والمخصص للتسجيل في مسابقة الحلم عبر وسائل الإعلان أو الموقع الرسمي للمسابقة. إرسال رسالة نصية: بعد العثور على الرقم المخصص، يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو النسخة الفرنسية “Drem” إلى الرقم المخصص. الإجابة على الأسئلة: يتعين على المشتركين الاستعداد للإجابة على بعض الأسئلة التي قد ترسل إليهم عن طريق الرسائل قد تكون هذه الأسئلة جزءًا من التحديات المثيرة التي تضيف جوًا من التشويق والتنافس. متابعة نتائج المسابقة: يُشجع المشتركون على متابعة نتائج المسابقة التي ستُعلن علنيًا على قناة MBC يتم تحقيق مبدأ الشفافية من خلال إعلان النتائج أمام جميع المشتركين. سحب الجوائز: يكون سحب الجائزة الكبرى في نهاية كل عام، حيث يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي أو وفقًا لأداء مميز خلال المسابقة يهدف هذا الإجراء إلى إضفاء طابع إضافي من التشويق والتوقع على المسابقة. ما هي الارقام التي يمكن من خلالها الاتصال بالمسابقة المملكة العربية السعودية: موبايلي: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 650444 .

STC: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 858888 .

زين: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 755505. الإمارات العربية المتحدة: اتصالات: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 6070. سلطنة عمان: شركة GSM: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 90434. مصر: فودافون: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 95450. الكويت: GSM: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 4141. البحرين: زين: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 94000. العراق: زين: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 2770. فلسطين: الشركة الوطنية: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 6750. الأردن: أورانج: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 98880 .

زين: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 98585. سوريا: MTN: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 1555 .

syriatel: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 1565. تونس: تونسيا تيليكوم: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 85819 .

أورانج: أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم 85819.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر {خبر سعيد لكل المواطنين} … عودة اكبر مسابقة مالية في الوطن العربي ” مسابقة الحلم ” .. اعرف التفاصيل واشترك حالا!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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