دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم تداول خبر عبر عدة منصات للتواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة يفيد بأن هيئة البريد المصري ستصرف منحة لحاملي بطاقات الرقم القومي بقيمة 1000 جنيه مصري. يثير هذا الخبر استفسارات كثيرة من المواطنين الذين يسعون للتحقق من صحة هذا الإعلان. في هذا المقال، سنتناول الحقائق حول صرف المنحة ونقدم بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة. حقيقة صرف المنحة النقدية ١٠٠٠ جنيه من البريد المصري يقوم العديد من المواطنين بالبحث عبر محرك جوجل للتحقق من حقيقة صرف منحة 1000 جنيه مصري من البريد. يجدر بالذكر أن مجلس الوزراء نفى صحة هذا الإعلان وأكد أنه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وفي حالة وجود قرار رسمي بصرف هذه المنحة، ستقوم الهيئة بالإعلان عنه عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقد حذرت هيئة البريد المواطنين من التداول في الشائعات ودعتهم إلى التحقق من الأخبار قبل التصديق عليها. تقدم الهيئة مجموعة من الخدمات المهمة للمواطنين صرف المعاشات الشهرية لأصحابها.

إمكانية فتح حساب بنكي وإجراء العمليات المالية الأساسية.

إرسال واستقبال الأموال داخل وخارج البلاد.

إرسال الرسائل والمستندات بشكل آمن وسريع.

إرسال الطرود بشكل آمن.

شحن وتوصيل البضائع والأوراق الخاصة بالمواطنين.

الوصول إلى خدمات حكومية عبر البريد المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابسط يا عم فلوس نازلالك من السما .. ١٠٠٠ جنيه “منحة البريد المصري ” للناس دي بس .. خبر عن منحة مالية لهؤلاء المواطنين!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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