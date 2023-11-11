“اوعي ترمي قشر الرمان تاني”.. 10 فوائد لا تتوقعها لقشر الرمان.. “ياريتني عرفتك من زمان “

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

اوعي ترمي قشر الرمان تاني من اليوم،لا تقتصر فوائد قشر الرمان على الحبيبات الموجودة بداخله، بل تحتوي قشرته الخارجية ذات اللون الأحمرعلى العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، الأمر الذي لا يدركه بعض الأشخاص، فيتخلصون من قشر الرمان فور تناوله.

يمتلك قشر الرمان العديد من الخصائص الطبية، ولذلك فهو يستخدم لعلاج العديد من الأمراض. وتعود فوائد قشر الرمان لاحتوائه بشكل خاص على ما يلي:

مضادات الأكسدة: يحتوي قشر الرمان على عدد كبير من مضادات الأكسدة من نوع البوليفينولات مثل التانين، والفلافونويد، والأنثوسيانين، والتي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات وأضرار الجذور الحرة، كما تعمل على إزالة السموم من الجسم. وعادة ما يتم صنع مساحيق الرمان ومستخلصاته من القشر، نظراً لاحتوائه على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة مقارنة بأجزاء الرمان الأخرى.

الألياف الغذائية: تحتوي قشور الرمان على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تتراوح بين 33-62 غرام لكل 100 غرام من قشر الرمان.