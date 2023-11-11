“جمالك هيعدى كل الحدود”.. استخدمي وصفة “زيت الزيتون والقرنفل” بهذه الطريقة بشكل يومي جسمك هينور وهتبقي زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعي جميع النساء للحصول على مظهر جميل، فالعناية أمر ضروري للحفاظ على مظهر جميل وصحي، وبينما تتوفر العديد من المنتجات والزيوت المخصصة للعناية بالجسم وبالشعر، وسنتحدث عن وصفة زيت الزيتون والقرنفل للعناية بالشعر، مسلطين الضوء على فوائد كل منهما للشعر والجسم وطرق إدماجهما في روتين يومي، مما يُعد بديلًا فعّالًا لاستخدام المنتجات الغالية والأمان المتوفر معها.

طريقة تحضير زيت الزيتون والقرنفل للشعر

قم بتدفئة زيت الزيتون بشكل مناسب لكن دون أن يصل لمرحلة السخونة

أضف زيت القرنفل إلى زيت الزيتون

العمل على المزج بين الزيتين بشكل جيد حتي نحصل على خليط متجانس

ضع هذا المزيج على فروة الرأس بلطف

قم بتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك بلطف لمدة 5 دقائق.

ترك الزيت لمدة ساعة على الرأس قبل أن تغسله بالماء الفاتر والشامبو

فوائد زيت الزيتون للشعر

زيت الزيتون يُعتبر منتجًا طبيعيًا غنيًا بالعناصر المغذية والدهون الجيدة، مما يسهم في تعزيز صحة الشعر، حيث يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية، وهذه المكونات تلعب دورًا في ترطيب فروة الرأس والشعر، وتعزيز نموه وتقويته وبالإضافة إلى ذلك، يُساهم زيت الزيتون في تقليل تلف الشعر وتقليل تقصفه.

فوائد زيت القرنفل للشعر

زيت القرنفل يُعد زيتًا طبيعيًا ذا فوائد كبيرة للشعر، حيث يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، مما يساهم في تخفيف التهيج والحكة في فروة الرأس وبالإضافة إلى ذلك، يُعزز زيت القرنفل تدفق الدم إلى فروة الرأس، مساهمًا في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه.