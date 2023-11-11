“اجابة طالب” صادمة! من طفل يدوب في اعدادي .. ابداع طالب يثير إعجاب المعلمين ويدهش الجمهور في امتحان شهر [10] باللغة العربية!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في إجابة لا تصدق، أدهش طالب الملايين بجملته القصيرة التي لا تتعدى العشر كلمات، إذ أتى بإجابة فريدة على سؤال في امتحان اللغة العربية. وما جعل هذه الإجابة استثنائية هو أنها كشفت عن نضج عقلي وتفكير عميق يفوق التوقعات، مما أثار إعجاب جميع المعلمين وجعلهم منبهرين به.

إجابة صادمة من طالب بالامتحان اللغة العربية

وكانت هذه الإجابة الرائعة في فقرة النحو، حيث كان المطلوب إعراب آية قرآنية، وكان نص الآية “بسم الله الرحمن الرحيم خلق الله الإنسان من عجل”. ولكن المفاجأة كانت في إجابة الطالب، الذي اكتفى بإعراب الجملة فقط، حيث كتب “خلق” فعل ماض وأضاف جملة “لن أكتب مبني للمجهول تأدباً مع المولى عز وجل”. رد الفعل الذي أبداه المعلم كان استثنائياً، إذ أعطى الطالب الدرجة الكاملة وثناه على أدبه وعلمه.

رد فعل المعلم ورواد التواصل الاجتماعي على إجابة الطالب

وفي وسط هذا الإبداع الفريد، أثرت هذه الإجابة على المعلم بشكل لا يصدق، حيث وصل تأثيرها إلى حد البكاء. إن هذا يظهر بوضوح الربط العميق بين التفكير الرصين والتربية الصالحة والبيئة الداعمة التي نشأ فيها الطالب.

فيما يخص رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كانت جميع التعليقات إيجابية، حيث أثنوا على ذكاء وتفوق الطالب. وأشادوا بتربيته الحسنة وأخلاقه النبيلة، مُظهرين تقديرهم لعائلته التي علمته قيم الدين الإسلامي وغرست فيه حب الخير والأخلاق الحميدة.