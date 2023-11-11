هيشتغل حتي لو النور قاطع.. طريقة جهنمية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء مش هتخطر على بالك .. ولا الجن الأزرق يعرفها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طريقه جهنمية لتشغيل الراوتر بدون كهرباء حتي لو النور قاطع،يعاني الكثير من الأشخاص من مستخدمي الإنترنت عند انقطاع التيار الكهربائي بسبب انقطاع الخدمة، ولكن بمساعدة حيلة بسيطة يمكن للمرء الاستمتاع بالإنترنت بشكل كامل دون انقطاع، حيث يمكنك بسهولة تشغيل الراوتر الخاص بك واستخدام الإنترنت بدون التوصيل لمصدر الكهرباء.

1. استخدام جهاز MiFi:

يعتمد جهاز MiFi على نقطة اتصال الهواتف المحمولة لتوفير اتصال بالإنترنت، حيث يقوم بإنشاء شبكة اتصال لاسلكية صغيرة يمكن حملها واستخدامها في أي مكان. يمكن شحن هذا الجهاز واستخدامه لفترة طويلة بدون الحاجة إلى مصدر الكهرباء.

2. الاعتماد على الباور بانك:

يُمكن استخدام الباور بانك بسهولة لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع الكهرباء. كل ما عليك فعله هو وصل كابل USB بين الراوتر والباور بانك، ثم تشغيل الباور بانك. سيعمل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر الكهرباء حتى ينفد شحن الباور بانك.

3. استخدام بطارية خارجية:

يُمكن استخدام بطارية خارجية كخيار احتياطي لتشغيل الراوتر في حالة انقطاع الكهرباء. يجب وصل كابل USB بين الراوتر والبطارية الخارجية، ثم تشغيل البطارية. سيعمل الراوتر دون الحاجة إلى مصدر الكهرباء حتى تنفذ بطارية البطارية الخارجية.

4. الاستعانة بوحدة UPS:

وحدة UPS (منظم طاقة غير منقطعة) تُعتبر وسيلة هامة لتشغيل الراوتر دون انقطاع عند انقطاع الكهرباء. يُمكنك وصل كابل LAN بين الراوتر ووحدة UPS، ثم تشغيل وحدة UPS. سيستمر الراوتر في العمل حتى ينفذ شحن وحدة UPS.