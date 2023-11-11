ازاي عايشين كل دا ومش عارفين!! .. هتندم اما تعرف “قشر البيض”  ممكن يغير حياتك ١٨٠ درجة ازاي .. اعرف أهم المعلومات عنه الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يظهر قشر البيض كقاذورات غير مستفادة للكثيرين، ولكن في الواقع، يكمن فيها كنز صحي ومنزلي يمكن الاستفادة القصوى منه. إليك استكشاف لاستخدامات متعددة لقشر البيض في المنزل لا تقم بالتخلص منه وقم بالاستفادة منه في شتى مجالات الحياة والمنزل لتسهيل الحياة اليومية عليك في هذا المقال سنعرض عليك هذه الاستخدامات

1. تحسين جودة التربة في الحدائق:

قشور البيض تعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، ويمكن طحنها وخلطها مع التربة لتحسين تركيبتها. هذا يساعد في تقوية النباتات وتعزيز نموها.

2. تنظيف الأواني والأطباق:

قشور البيض تمتلك خصائص فائقة في إزالة الأوساخ والدهون. يمكن طحنها واستخدامها كفرشاة طبيعية لتنظيف الأطباق والأواني، مما يضيف لمعانًا لامعًا.

3. تعزيز صحة الأسنان:

قشور البيض يمكن استخدامها في صنع معجون أسنان منزلي. يمزج قشور البيض المطحونة مع بعض زيت جوز الهند للحصول على مزيج فعّال يساعد في تنظيف وتبييض الأسنان.

استخدام قشر البيض في المساعدة في الزراعة

4. طارد للآفات في الحديقة:

يمكن رش مسحوق قشور البيض حول النباتات ليعمل كطارد طبيعي للحشرات. تحافظ هذه الطريقة على حدوث تلف بسبب الآفات دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة.

5. تقوية النباتات الزراعية:

قشور البيض يمكن أيضًا إضافتها إلى الماء المستخدم لري النباتات الزراعية، حيث تحتوي على مجموعة من المعادن والعناصر الغذائية التي تعزز نموها.

6. تنعيم المياه:

إذا كنت تعاني من المياه القاسية، يمكن وضع بعض قشور البيض في الغلاية أو الماء للمساعدة في تنعيم المياه بشكل طبيعي.

7. تجديد الهواء:

تعد قشور البيض ممتازة لامتصاص الروائح الكريهة في الثلاجة. يمكن وضعها في كيس قمامة مفتوح في الجزء السفلي للحفاظ على الهواء نقيًا.