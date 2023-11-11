لم تسمع عنها من قبل …بعد أن ظهر فيها أكبر بئر نفطي على وجه الأرض.. هذه الدولة التي لم تسمعون بها من قبل ستغير الموازين في الإقتصاد العالمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تأتي حظوظ البلاد المجهولة إلى الواجهة من خلال جوهرها الفريد، حيث يبرز شلال Kaieteur كنقطة بارزة تتسم بارتفاع مياهه إلى 226 مترًا ومع ذلك، يظهر أن هذا البلد ليس محط اهتمامنا اليوم فحسب، بل أيضًا يلفت انتباه العديد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين تعد Guyana، الواقعة في قلب أمريكا الجنوبية والمتاخمة للبرازيل وسورينام وفنزويلا، مصدرًا للإعجاب في عالم الاقتصاد حيث أفاد تقرير حديث أصدره الصندوق النقدي الدولي أن اقتصاد هذا البلد الصغير سيشهد أعلى نسبة نمو على مستوى العالم خلال عام 2020، وتبلغ هذه النسبة 86% يعتبر هذا الرقم أكثر من 14 مرة معدل النمو المتوقع لاقتصاد الصين، مما يبرز أهمية وجاذبية Guyana كوجهة استثمارية واعدة يظهر الاقتصاد القوي للبلد الذي يشتمل على موارد طبيعية غنية، وخاصة النفط والغاز، كمصدر رئيسي لهذا الارتفاع الملحوظ في النمو الاقتصادي تشير التوقعات إلى أن Guyana ستواصل تحقيق نتائج استثمارية متميزة، مما يجعلها واحدة من الوجهات الاقتصادية المثيرة والمحفزة للأنظار في عالم الأعمال الدولي.

ما هي الدولة التي تحتوي على اكبر كمية من النفط

أكد صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن غيانا، التي تُعتبر الوحيدة في أمريكا الجنوبية حيث يُتحدث شعبها اللغة الإنجليزية وتترتبط ثقافيًا بمنطقة البحر الكاريبي نتيجة للاستعمار البريطاني، تشهد تحولًا ملحوظًا في الساحة الاقتصادية حيث حققت الاستقلالية في عام 1966، ومن ثم بدأت رحلة استكشاف مياهها الإقليمية في عام 2015، لتكتشف احتياطات نفطية ضخمة تشكل جاذبية كبيرة للشركات العالمية الاحتياطيات النفطية في غيانا أثارت إعجاب العديد من الشركات الأمريكية، حيث تقدر قيمة النفط بأكثر من خمسة مليارات و500 مليون برميل، ويتجاوز ذلك بكثير وقد تم اكتشاف 12 حقلًا حتى الآن، مما يشير إلى إمكانيات استخراج ضخمة في المستقبل يُتوقع أن يلعب هذا الاكتشاف النفطي دورًا حاسمًا في تعزيز اقتصاد غيانا وتحويلها إلى وجهة استثمارية مغرية تستقطب اهتمام المستثمرين على مستوى العالم.

ما هي دولة غيانا وما هي المعلومات المعروفة عنها

تتوقع بعض الأفراد أن يكون لقطاع النفط إسهام كبير في تعزيز اقتصاد البلاد، حيث يُقدر أن يتجاوز الإيرادات من النفط 250 مليار دولار يأتي هذا في سياق إجمالي مساحة البلاد التي تبلغ 21,500 كيلومتر مربع، وعدد سكانها الذي يبلغ 780 ألف نسمة، ثلثهم يعيشون في العاصمة جورج تاون، التي اشتقت اسمها من الملك جورج الثالث.