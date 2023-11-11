يا مصيبتنا السودا بيوتنا هتتخرب ..  “صرف السلع التموينية” اتلغى من البطاقة .. قرار وزارة التموين الصادم ينفذ من الشهر القادم ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الايام الماضية كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر خلال هذه الفترة عن إلغاء توفير السلع التموينية والخبز المدعم لمجموعة من المواطنين، وذلك استنادًا إلى قرار صدر عن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتنظيم منظومة الدعم التمويني، مع التأكيد على ضرورة تسوية هذا الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه سيشمل قرار إلغاء صرف السلع التموينية والخبز المدعم فئة من المواطنين، والتي سنوضح شروطها في هذا المقال.

المواطنين الذي سيتم إلغاء صرف السلع التموينية لهم

سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة إلى الأفراد المعنيين لإعلامهم بقرار إيقاف الدعم قبل فترة كافية.

للمواطنين الذين قد يتم إلغاء صرف الدعم عنهم، يشملون أولئك الذين لا يستحقون الدعم بناءً على مراجعة بياناتهم، والذين لا يقومون بصرف مقرراتهم التموينية لمدة تتجاوز ستة أشهر متتالية، وكذلك من يُثبت بأنه يبيع السلع التموينية في السوق السوداء، إضافة إلى الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري ستة آلاف جنيه.

شروط الحصول على الدعم التموبني واستخراج بطاقة التموين

من ناحية أخرى، تتضمن شروط الحصول على الدعم التمويني الجديدة الالتزام بالجنسية المصرية، وضرورة أن يكون المواطن مقيمًا داخل مصر بشكل دائم. يُشدد على أن يكون لدى المتقدم دخلًا محدودًا وعدم امتلاك عقارات سكنية أو سيارات فارهة. من المقرر تفعيل هذه الشروط اعتبارًا من يناير 2024، بهدف تحسين توجيه الدعم التمويني وتحقيق أقصى استفادة للمستحقين.