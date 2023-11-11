“الكريم اللي هيغير حياتك وصل”.. كريم قنبلة تفتيح الجسم والمناطق الحساسةطبيعي 100 من الصيدلية استخدمه مع الليمون وهتبقى زي القمر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كريم معجزة التفتيح الجسم والمناطق الحساسة روعة وأمن عل بشرة لانو طبيعي رائع، يعد كريم فير أند لفي منتجًا شائعًا لتفتيح البشرة، ولزيادة فعاليته، يمكن إضافة بعض المكونات لتعزيز فوائده وعند استخدام كريم فير أند لفي بشكل متكرر، قد يلاحظ البعض ظهور بعض البثور السوداء ومع إضافة المكونات المقترحة، يمكن تحقيق بشرة ناصعة وصافية بشكل يشبه الكوريين، مما يسهم في تحقيق أقصى نتائج.

طريقة عمل كريم فير أند لفي والليمون

مكونات وصفة تحسين كريم فير أند لفي:

– علبة من كريم فير أند لفي.

– ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

– ملعقة كبيرة من النشا.

– ملعقة صغيرة من زيت الورد.

– ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

– كبسولة واحدة من فيتامين C.

– كبسولة فيتامين E ومع استخدام هذه المكونات، يمكن تعزيز فعالية كريم فير أند لفي للحصول على أفضل النتائج.

طريقة عمل الوصفة

1. نأخذ طبقًا عميقًا ونضع فيه كريم فير أند لفي مع النشا ونقلب جيدًا.

2. نضيف عصير الليمون ونقلب حتى يتجانس الخليط.

3. نضع زيت الورد مع البيكنج بودر ونخلط حتى نحصل على قوام كريمي.

4. نضيف كبسولة من فيتامين C و E مع التحريك المستمر لضمان اندماجها مع الكريم.

5. نحفظ الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق ونضعه في الثلاجة للاستخدام المستقبلي.

طريقة وضع الكريم على البشرة

1. غسل البشرة بشكل جيد باستخدام الماء الدافئ والغسول، مع التدليك بشكل فعّال.

2. تجفيف البشرة بعناية للتأكد من إزالة أي ماء زائد تمامًا.

3. وضع طبقة من الكريم على البشرة وتركها حتى تجف تمامًا.

4. يمكن تطبيق الكريم بشكل آخر عبر توزيعه على البشرة والتدليك حتى يتم امتصاصه بواسطة الجلد، يترك طوال الليل ويُغسل الوجه في الصباح.

5. بعد جفاف الكريم على البشرة في الخطوة الأولى، يتم تدليك البشرة بحركات دائرية.

6. غسل البشرة بشكل جيد بالماء الدافئ، ثم الماء البارد لإغلاق المسام.