ازاي عايشين كل دا ومش عارفين!! .. “سحب الفلوس” من المكنة من غير فيزا في أقل من ١٠ ثواني! .. طرق سحب المال من الصراف الآلي بدون فيزا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني العديد من المواطنين من مشكلات ناجمة عن فقدان أو نسيان بطاقاتهم البنكية أثناء سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، وما لا يعلمونه هو أن هناك بدائل يمكنهم من سحب الأموال حتى بدون البطاقة الذكية. في هذا السياق، سنستعرض طرق السحب البديلة بالتفصيل ونقدم خطوات إضافية في منتصف المقال لتحقيق فهم أعمق.

كيفية السحب بدون بطاقة من ماكينة الصراف الآلي

قام البنك بإرسال رمز التحقق إلى الهاتف المحمول لضمان هوية الشخص القام بالسحب. يجب على المستخدم الاتجاه نحو أقرب جهاز صراف آلي يقدم خدمة السحب بدون بطاقة. اختيار خيار الخدمات بدون بطاقة من الشاشة المعروضة. النقر على أيقونة السحب من المحفظة الإلكترونية. إدخال رقم الجوال والرقم السري للمحفظة. تحديد المبلغ المراد سحبه، ومن ثم يتم إخراج الأموال مع إصدار إيصال.

معظم البنوك توفر هذه الخدمة المبتكرة لتسهيل حياة العملاء. يمكنك أيضًا تحميل تطبيق البنك والوصول إلى المحفظة البنكية عبر الهاتف المحمول، مما يتيح لك إدارة أموالك بسهولة والقيام بعمليات السحب والإيداع دون الحاجة إلى البطاقة البنكية.

ما هي المحفظة البنكية وما اهميتها

تعتبر المحفظة البنكية تطبيقًا ذكيًا يتوفر على الهواتف المحمولة، وتتطلب أجهزة ذكية أو توفر تطبيقًا مخصصًا للبنك. يمكنك إيداع أموالك في هذه المحفظة وإدارتها بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إليها عبر خدمات إنستا باي، التطبيق الرائد في مصر والذي يتبع للبنك المركزي.