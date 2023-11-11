“لن تملي من تكرارها”.. طريقة تحضير شاي الفول السوداني في 3 دقائق فقط.. وفوائد غير متوقعة عند تناوله.. لن تصدق نفسك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر مشروب الشاي هو من المشروبات الشعبية المعروفة في مصر والتي يقبل على تناولها العديد من الأفراد بشكل يومي، ولكن ماذا عن مشروب الشاي بالفول السوداني هذا أيضا مشروب شهير جدا، ونجد أنه يعطي للجسم الكثير من الفوائد ونحن نعلم عنه منذ أن كنا صغار، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة وفي هذا الموضوع نذكر لكم طريقه عمل الشاي بالفول السوداني بالاضافه الى اهم فوائد تناول ذلك المشروب.
طريقة عمل الشاي بالفول السوداني
يمكن أن يتم تحضير الشاي بالفول السوداني بسهولة وذلك من خلال احضار ما يلي:
- البداية تكون مع تحضير الشاي الأسود بالطريقه المعتاده من خلال غلي الماء ووضع ملعقة من الشاي في الكوب والسكر حسب الرغبه.
- ومن ثم يتم صب الماء الساخن وبذلك نكون قد قمنا بتحضير الشاي بالطريقه الاعتياديه بعد ذلك نقوم بإضافة القليل من حبوب الفول السوداني إلى الشاي .
- ونتركه لمده ثلاث دقائق وبعدها يتم تناوله وبهذا نحصل على الفول السوداني اللذيذة والشهية.
فوائد الشاي بالفول السوداني
يقدم الشاي بالفول السوداني عدد كبير السوداني عدد كبير من الفوائد المتعددة، والتي جاء من أبرزها ما يلي:
- الفائدة الأولى للشاي بالفول السوداني أنه يعمل على إنقاص الوزن ويرجع هذا إلى أن ذلك المشروب، مليء بالألياف الغذائية مما يعزز الشعور بالامتلاء لفترة طويلة
- الفائده الثانيه نجد أن شاي الفول السوداني من شأنه أن يساهم في منع الانسان من الاصابة بالسرطانات، ويحد من انتشار الجذور الحرة في الجسم كونه يحتوي على معدلات مرتفعه جدا من مضادات الأكسدة.
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