خبر هيفرح كل المصريين .. طريقة “تقليل فاتورة الكهربا” هتجيلك [٤٠] جنيه.. تقليل استهلاك الكهرباء بطريقة قانونية!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعيش الكثيرون في مجتمعنا اليوم تحدياتٍ جسيمة نتيجةً للفواتير الكهربائية المرتفعة، وهو ما يضع ثقلًا إضافيًا على الأعباء المالية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة. ينجح البعض في التصدي لهذه الصعوبات عبر البحث عن وسائل لتقليل فواتيرهم. ومن بين هذه الحلول الإيجابية، يأتي تقليل سرعة العداد الكهربائي كطريقة فعّالة. لكن يجب أن نكون مدركين تمامًا للسبل القانونية والتي تتجنب عقوبات القانون.

طريقة قانونية تقليل فاتورة الكهرباء

في سبيل تحقيق ذلك بشكل قانوني، يمكن استخدام جهاز التحكم لتعديل العداد بدون خرق القوانين. يعمل هذا الجهاز على تحديد تقنيات تقليل الاستهلاك، وبالتالي يقلل من قدرة العداد على حساب الطاقة الكهربائية. هذا النهج يتجنب الانخراط في أفعال غير قانونية التي قد تتسبب في عقوبات قاسية.

وفي سياق ذلك، يُعَدُّ استخدام الملح فوق العدادات واحدة من الطرق المستخدمة، حيث يعتقد البعض أنه يمكن تقليل سرعة العداد وبالتالي استهلاك الكهرباء. كما يمكن أيضًا اللجوء إلى استخدام المغناطيس لتأثيرٍ إيجابي على دوران العداد وتبطئيه.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي في القانون

ورغم هذه الإستراتيجيات، يجدر بنا أن نحذر من أن سرقة التيار الكهربائي هي أمر غير قانوني. وفي سياق القانون المصري، فإن الفاعل يتعرض لعقوبات تتضمن دفع غرامة تتراوح بين 10,000 جنيه و100,000 جنيه، إضافة إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى عام. إن تفادي هذه العقوبات يكمن في اللجوء إلى الحلول القانونية والمسارات التي تحقق التوازن بين احتياجات الفرد والامتثال للقوانين.