معجزة ربانية في بيتك وانتي متعرفيش..!!استخدمي زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة وهتدعيلي..هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل النساء لديهم رغبه في امتلاك بشره خليه من اي مشاكل او بقع داكنة، ونجد أن المنتجات التي تقوم بالعمل على تفتيح البشرة وتقلل من ظهور التجاعيد سواء كانت كريمات طبية، أو منتجات لشركات العنايه بالبشره أسعارها مرتفعه للغاية، ولكن يمكن لمزيج من عناصر طبيعية مثل زيت الزيتون والموز، عمل وصفه طبيعيه للبشره تساهم في تفتيح البشرة إلى حد كبير وتجعلها نضرة ومنتعشة وناعمة مثل بشرة الأطفال تابعونا نذكر لكم الوصفه طريقه الاستخدام.

وصفة بزيت الزيتون والموز

المميز في هذه الوصفه ان نتائجها سريعه جدا من اول استخدام كما أن مكوناتها رخيصة للغاية، ومن عناصر موجوده في البيت أو حتى يمكن شرائها من الخارج بأسعار قليلة لهذا عزيزتي حواء اغتنمي من تلك الفرصه بتجربة، هذا المسك على بشرتك لافضل النتائج والمقادير على النحو التالي:

مقدار ملعقة من الموز المهروس.

مقدار ملعقة من خل التفاح

مقدار ملعقة من الحليب.

كيفية تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون:

البداية يتم إحضار وعاء صغير ونضع فيه الموز مع ضرورة أن يتم هرسه باستخدام شوكة أو الهاند بلندر، ومن ثم يتم إضافة الخل والزبادي ويعاد المزج مره أخرى حتى تتجانس كل تلك المكونات معا.

الخطوه التاليه تكمن فيه تنظيف البشرة جيدا وبعدها يوضع طبقه من هذا الخليط على البشره لمده ثلث ساعه ومن ثم يمكن غسل الوجه بالماء الفاتر، وهذا الخليط من شأنه أن يعمل على إزالة البقع الداكنة عن البشرة وتبييضها