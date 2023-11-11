«معجزة ربانية».. حل سحري موجود في ورق الغار سيجعلك تعودي لأيام شبابك!!…عمرنا ضاع وإحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورق الغار والمعروف تجاريا باسم ورق اللورا هو من أشهر أنواع الأعشاب الموجودة في كل دول العالم وعادة ما تكفر استخداماته في تحضير الطعام حيث أنه يعطي الطعام مذاق مميز ورائحه لا تقاوم، ويستخدم أيضا ورق الغار في تعطير المنزل نظرا لأن له رائحة عطرة جميلة، ولكن القليل جدا من الأشخاص لا يدركون أن ورق الغار هذا يساهم في التخلص من دهون البطن بشكل سريع، كما أن له استخدامات بخصوص القضاء على الشعر الأبيض، وفي هذا المقال نشرح لكم أهم فوائد ورق الغار في التخلص من دهون البطن.

حل سحري موجود في ورق الغار سيجعلك تعودي لأيام شبابك!!

ورق الغار هو من أشهر أنواع الأعشاب المعروفة منذ زمن بعيد والتي لها الكثير من الاستخدامات وهي عشبة أساسية في الطب الشعبي الصيني، ويمكن استخدام ورق الغار في القضاء على دهون البطن عن طريق زيادة معدل الأيض في الجسم بالإضافة إلى تحفيز الخلايا التي تساهم على حرق الدهون كما ان تناول أوراق الغار من شأنه أن يعمل على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء وبالتالي تقليل عدد السعرات الحرارية التي تدخل الجسم وبشكل تلقائي.

ويمكن الاستفاده من ورق الغار في خسارة الوزن من خلال عمل مشروب ورق الغار في البيت ،وتناوله يوميا على ان تكون طريقة تحضير شراب أوراق الغار للتخلص من الدهون كما يلي: