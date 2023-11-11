ما لم تكن تتوقعه.. نوع خضروات يسيطر على السكري ويكافح السرطان ويقلل الوزن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الخس هو من أحد أشهر الخضروات الورقية المعروفة في كل الأسواق ويستخدم الخاص في عمل الكثير من الأطباق لعل من أبرزها، السلطات وهو أساسي في عمل السندوتشات، ونجد أن الخاص غني بالفيتامينات والمعادن وله الكثير من الفوائد الصحية وفي هذا المقال نذكر لكم اهم فوائد الخس.

فوائد الخس،وفق ما ذكر موقع “stylecraze”.

محاربة الالتهاب، حيث ان الخس يحتوي على معدلات مرتفعة البروتينات بالإضافة إلى الإنزيمات التي من شأنها أن تعمل على تقليل الالتهاب مثل إنزيم الليبوكسيجيناز، هذا بخلاف فيتامينات A وE وK التي تقلل الالتهاب.

فقدان الوزن، لذلك عادة ما ينصح خبراء التغذية بتناول الخس لخسارة الوزن نظرا لأنه منخفض السعرات الحرارية، ويعمل الخس على الشعور بالامتلاء وبالتالي تناول القليل من الطعام كما أنه منخفض الدهون.

يقلل خطر الإصابة بمرض السكري، وذلك لأن الخاص من الخضروات منخفضه الكربوهيدرات وهذا يعني أنه لن يعمل على زيادة مستويات السكر في الدم، وكونه يحتوي على فيتامينات مختلفة مثل فيتامين سي فهذا يجعله خيار رائع للمصابين بمرض السكر وأظهرت الدراسات أن الخس يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

تعزيز صحة الدماغ، كون الخس غني بالنترات الغذائيه فنجد انه يتم تحويل اكسيد النيتريك الموجود في الخاص إلى إنزيمات مفيدة للأوعية الدموية المبطنة للدماغ ، مما يعمل على تقليل التدهور المعرفي والاضطرابات العصبية.