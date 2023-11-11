الكاكا كما لم تعرفها من قبل .. تقي من الجلطات والسرطان.. تناول هذا النوع من الفاكهة يخفض الكوليسترول بالدم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنتشر الآن فاكهة الكاكا بشكل كبير جدا في جميع الاسواق الموجوده بأنحاء مصر ومعروف ان الكاكا لها لون مميز جميل هو اللون البرتقالي واما عن مذاقها فهو سكري لذيذ وتعتبر فاكهة الكاكا واحدة من أهم أنواع الفواكه التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة والأساسية للجسم، وعادة ما ينصح بتناول فاكهة الكاكا في موسمها للاستفادة من الفوائد التي توفرها للإنسان.

وفي هذا السياق قال الاستاذة الدكتورة ليندا جاد وهي استشاري التغذيه و السمنه في تصريح أخير لها أن الكاكا فاكهة لذيذة جدا وبسبب كثرة العناصر الغذائية الموجودة فيها لابد يحرص الفرد على تناولها بشكل مستمر، كونها تحمل الكثير من الفوائد الصحية، وأوضحت أن فاكهة الكاكا تحتوي على معدلات مرتفعة جدا من فيتامين سي، وهو أساسي لتعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم، ومعروف أن الكولاجين يحافظ على صحة البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد.

على جانب آخر تحتوي فاكهة الكاكا أيضا على العديد من الألياف الغذائية بالإضافة إلى فيتامين أ والمعروف أنه يعمل على تقوية النظر وختمت حديثها قائلة احتواء فاكهة الكاكا على مضادات الأكسدة ، جعلها تعزز من مناعة الجسم كما أنها تقلل من نسب احتمال إصابة الإنسان بالسرطان، لأنها تحد من انتشار الجذور الحرة في جسم الإنسان، وأضافت أنها تعمل على توسيع الشرايين وتقي من تجلط الدم، وتطرد السموم خارج الجسم