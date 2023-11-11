وصفة سما المصري جربيها بسرعة وهتدعيلي.. ضعي الصابون على الخيار في أوضة النوم و لن تصدق النتائج لا يخطر علي بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخيار يعتبر إحدى الخضروات الغنية بالفيتامينات والمواد الغذائية الأساسية لصحة البشرة، حيث تحتوي هذه العناصر على مواد تسهم في تغذية البشرة بشكل فعّال و يُمكن استغلال فوائد الخيار في إعداد وصفة طبيعية للعناية بالبشرة، وبالإضافة إلى الخيار، يُمكن الاستعانة بمكونات أخرى طبيعية. تُحسِّن هذه الوصفة إشراقة البشرة وتفتيحها، كما يساهم الصابون والخيار في تفتيح البشرة وعلاج التورم تحت العينين بفضل احتوائهما على حمض الكافيين وحمض الأسكوربيك ويمكن استخدامهما للتخلص من الوذمة وعلاج حروق الجلد الناتجة عن أشعة الشمس، وكذلك يمكنهما تقليل حجم المسام الكبيرة وعلاج الهالات السوداء تحت العينين، وتقليل ظهور النمش.

وقالت سما المصري في الفيديو: "مش هتصدقي النتيجة.. ضعي الصابون علي الخيار ندمت أني مجربتهاش من زمان.. معجزة".

طريقة عمل صابون الخيار للوجه

لتحضير وصفة صابون الخيار للوجه، قمي بجمع المكونات التالية:

– 2 حبة خيار.

– قطرات من أي زيت عطري.

– صابون.

ابدئي بفرم الخيار وصفيه من الماء، ثم ضعي الوعاء على النار واتركيه حتى يسخن وبعد ذلك، قومي بفرم الصابون وأضيفيه إلى عصير الخيار وامزجيهما جيدًا حتى ينصهر الصابون تمامًا، ثم بعد ذلك، ارفعي الوعاء عن النار ودعي الصابون يبرد، كما يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت عطري حسب تفضيلك.

وهنا ضعي الخليط في الثلاجة حتى يتماسك وبهذه الطريقة، يمكنك الحصول على صابون طبيعي باستخدام مكونات الخيار للعناية بالبشرة والتي تساعدك ايضاً في التخلص من جميع مشكلات البشرة المختلفة التى تعاني منها بمرور الوقت وعليك ان تستغلها بشكل جيد للحصول على افضل النتائج.