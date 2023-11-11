دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع موسم من العوده للمدارس نجد أن الأم في كل يوم يكون لديها حيرة حول السندوتشات التي يجب أن تقدمها لأطفالها، ونجد أن معظم الأطفال تحب تناول الجبن، ولا سيما الجبن الرومي الذي أصبح سعره مرتفع للغاية، خلال هذه الفترة ولكن لا داعي للقلق عزيزتي الأم لأنه أصبح بإمكانك الآن عمل الجبنه الرومي في المنزل بكل سهولة، وبطريقه سهله وبأقل التكاليف وبالطبع الجبن الرومي من أشهر أنواع الجبن الذي يدخل في عمل الكثير من الأطباق والوصفات، هذا طبعا بخلافات للأطفال في المدارس تابعونا نذكر لكم طريقة تحضير بمكونات بسيطة وبدون أي مواد حافظة. طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل المقادير مقدار كيلو لبن طبيعي ليس مبستر.

مقدار كوب ونصف من النشا.

مقدار كوب زيت نباتي.

¼ كوب جبنة رومي قديمة.

مقدار ملعقة كبيرة فلفل أسود حصى حسب الرغبة

مقدار نصف ملعقة كبيرة كركم.

ملح حسب الرغبة. طريقة تحضير الجبنة الرومي في البداية يتم العمل على خلط النشا مع مقدار من كوب اللبن باستخدام المضرب مع مراعاة ألا يحدث تكتل ، ومن ثم نضيف الكركم إلى الخليط بالإضافة إلى الزيت والملح ونعيد التقليم مرة أخرى.

بعد ذلك نبدا بالإضافة الجبنة الرومي القديمة في اللبن ونقوم بالتقليب بصورة جيدة ، على أن يضاف بعدها مباشرة الفلفل الأسود الحصى ونعيد الخلط ايضا مره اخرى.

الخطوة الأخيرة يمكن فيها أن يتم وضع القليل من الجبنة الموزاريلا على هذا الخليط ليمنحه القوام المطلوب، ويوضع هذا الخليط على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة النضج ومن ثم يوضع في قالب يتم دهانه بالزيت

ونضع كيس نايلون فوق الجبن ومن فوقه أي شيء ثقيل حتى تأخذ شكل الوعاء الموجوده فيه، وبعد مرور يومين على الأقل تكون الجبن الرومي هكذا جاهزا للتناول وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتفرحي ولادك وتوفري..طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بخطوات سهلة وطعم زي الجاهزة ومش هتخلي ولادك نفسهم في حاجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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