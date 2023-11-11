هتقولي وداعا للمكياج خلاص!!… أفضل وصفة لتبييض الجسم والوجه بسرعه خيالية… هتبقي ملكة جمال وجوزك هيتجنن عليكي!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها من خلال النساء في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث الشهير جوجل هي الوصفات الطبيعية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تجعل البشرة ناضره جدا وتتم من خلالها عملية تبييض الجسم والوجه بشكل كبير، وأيضا يبحث النساء عن هذه الماسكات والخلطات الطبيعية والآمنة جدا على بشرتهم وجسمهم، ومن خلال هذا المقال سنقول لكم عن أفضل هذه الوصفات التي سوف تعطيك نتيجة مدهشة جدا في وقت قصير ولكن يجب عليك وضعها.

مكونات ماسك البابايا الفعال جدا

تعد من أفضل الماسكات الطبيعية التي انتشرت في الفترة الأخيرة هو ماسك البابايا والعسل وصنف من أفضل الماسكات الطبيعية التي تعطي الجسد والبشرة بياضا ولونا مدهشا، واليكم مكونات هذا الماسك السحري:

• أولا يجب عليك إحضار بعض الثمار من البابايا وبعدها تقومي بطحن هذه الثمار بشكل جيد حتى تصبح ناعمة جدا مثل الدقيق.

• وبعدها تقومي بوضع ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض وتقومي بخلطهم ببعض جيد حتى يصبحوا خليطا واحدا.

كيفية استخدام هذا الماسك

إذا كنت تريدين الاستفادة الكاملة من هذا الماسك الفعال جدا عليك أن تقومي بهذه الطريقة بشكل صحيح في وضع الماسك على الوجه والجسم: أولا قومي بغسل وجهك بالماء جيدا ونشفيه وبعدها قومي بوضع كمية مناسبة من هذا الماسك على وجهك وضعيها على وجهه بالكامل واتركيها لمدة ربع ساعة وبعدها قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وبعدها ستحصلين على نتيجة مدهشة من البياض.