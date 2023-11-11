“أخيرا هتلعب معاك والفلوس هتجري في إيديك” .. علامة مميزة بورقة الـ50 قرش ترفع ثمنها لآلاف الجنيهات.. بتتباع بـ150,000 جنيه في أسواق الأنتيكات!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من الناس يريدون تحقيق مكاسب كبيرة من خلال التجارة والأشياء المربحة، وان عملية البيع والشراء تزيد من كسب المال بشكل لا يصدقه العقل، كما نصحنا الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم، لذلك فإن تجارة الأعمال القديمة والنادرة من الناحية القانونية، والشرعية من المعاملات الشعبية جدا التي تتطلب خبرة كافية فقط.

سعر فئة ال 50 قرش القديمة

من بين العملات التي نتحدث عنها ، تشير إلى أن العملة التي تجذب اهتماما كبيرا من العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي هي فئة ورق 50 قرش القديمة ، والتي تم الحديث عنها كثيرا مؤخرا بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

علامات على فئة ال 50 قرش القديمة

وفي نفس الموضوع، لا بد أن هناك بعض العلامات في تلك العملة المستهدفة، والتي صدرت عام 1911م، ويوجد عليها رسمة مميزة جدا لأبو الهول الرابض المعروف منذ عصور الزمن ، وهو يوجد في مدينة الجيزة ، ويوجد علي جانبي هذة الورقة ووجودة هو الذى رفع من قيمته وتصل القطعه الـ100الف جنيها مصريا”.

كيف يتم تقييم سعر العملة؟

لا تعتمد قيمة العملة القديمة على وقت إصدارها ، ولكن على ندرتها ، وكلما كانت العملة أكثر ندرة ، وارتفع سعرها أو قيمتها التسويقية ، يتم تقييم سعر العملة أيضا من خلال تحديد تاريخ إصدار العملة والتحقق من سلامة حالتها المادية والرقم التسلسلي المطبوع في حالة الورقة.