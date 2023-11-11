“النت مش هيقطع لحظة”!!.. ضيعت عمرك وانت بتحطه في المكان الغلط.. أفضل الطرق والأماكن التي تضع بها الراوتر في المنزل… طريقة سحرية ومضمونة 100%!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أهم الأشياء الموجودة في عالمنا اليوم إن لم تكن الأهم وهو الإنترنت، أصبح الإنترنت من الأشياء المهمة جدا في حياة الإنسان ولا يستطيع أي شخص الآن العيش دون إنترنت ونجد أيضا أن معظم المنازل يوجد بها إنترنت أو راوتر خاصا بها، ومن هنا تأتي المشكلة ونلاحظ كمية الأخطاء التي يقع بها الأشخاص عندما يقومون باستخدام للراوتر ووضعه في الأماكن الغير مخصصة له والأماكن الخاطئة ويعانون من ضعف في الشبكه واستنفاذ الباقه قبل موعدها الشهري، ولكن سنقول لكم اليوم عن أفضل الطرق لحل هذه المشاكل وأفضل اللاماكن التي تضعون بها الراوتر الخاص بكم.

ما هي اسباب انقطاع الانترنت

يبحث الكثير من الأشخاص عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي عن أسباب وحلول لحل مشكلة انقطاع الإنترنت الدائمة والمتكررة بشكل شبه يومي ولكن لا يلاحظ البعض أن سبب انقطاع الإنترنت يأتي بسبب او من خلال أنهم يقومون بوضع الراوتر في الأماكن غير صالحة مثل الأماكن المزدحمة بالأشياء الأخرى والأماكن الغير آمنه أو في الأماكن أيضا المغلقة ويجب عليك إذا كنت تريد حل هذه المشكلة أن تضع الراوتر في أماكن غير هذه الأماكن المزدحمة.

حل مشكلة انقطاع الانترنت

يجب عليك إذا كنت تريد حل مشكلة انقطاع الإنترنت أن تقوم ببعض هذه الخطوات القادمة التي ستوفر عليك المجهود الكبير وعدم الذهاب إلى الفروع الخاصة بالإنترنت وغيرها.

• أولا عليك أن تقوم بوضع الراوتر في أماكن عالية لكي يتم الاتصال بالشبكات بشكل سريع وقوي.

• ثانيا يجب عليك وضع الراوتر في الأماكن المنتصفة من المنزل بحيث إنه يقوم بتغطية جميع المنزل بالشبكة.