كعوبك هتنور من البياض.. مقشر سحري للقدمين واليدين للتخلص من السواد من الاخر في اقل من 5 دقائق!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النساء دائما ما يكون لديهم اهتمام بكل التفاصيل الخاصه بالعنايه بالجسم ولا سيما تقشير اليدين والقدمين وهذا للقضاء على الخشونة التي تكون موجودة على الجلد وخلايا الجلد الميت بطريقة آمنة، تماما بدون الإضرار بالبشرة، وتتعرض بشره النساء إلى التلف والإجهاد بسبب الإهمال لفترات طويلة من الوقت، وعدم الترطيب الكامل لها ومع هذا هناك بعض الوصفات الطبيعية والمقشرات، وأبرزها مقشر الملح وهو الحل الأمثل للقضاء على خشونة القدمين تابعونا لمزيد من التفاصيل.

مقشر الملح للقدمين واليدين

يعتبر مقشر الملح هو من أكثر الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتقشير اليدين والقدمين من في وقت واحد، وهذا بسرعة فائقة فهو يعمل على ازالة التشققات والجلد الميت وله دور في إضفاء نعومه ونضاره على القدمين ولتحضير تلك الوصفة فإنك سوف تحتاجين عدد من المكونات التالية:

مقدار ملعقة ملح طعام.

مقدار ملعقة كبيرة نشا.

مقدار ملعقة فازلين.

مقدار ملعقة ترمس مطحون.

مقدار ملعقة جوز الهند.

مقدار ملعقة زيت زيتون.

طريقة تجهيز الوصفة السحرية

نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل المكونات الجافه من الملح والترمس والنشا ونخلطهم معا حتى يمتزج الخليط بعضها نظيف زيت الزيتون وجوز الهند ونعيد التقليب معا حتى يتكون لدينا قوام كريمي، والخطوة الأخيرة تكون بإضافة الفازلين ولابد أن يتم التقليب مرة أخرى حتى يتجانس القوام.

بعد ذلك نأخذ طبقه من هذا الخليط وتوضع على اليدين والقدمين وتترك لمده نصف ساعه على الأقل، وعند تنظيفها بالماء يتم الفرق جيدا لازاله الجلد الميت والشطف بماء فاتر مع تكرار هذه الوصفة مره كل أسبوع.