طريقة هتخلي النت زي الطلقة معاك… حط الراوتر بسرعة في الأماكن دي في المنزل وهتندهش من سرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الطلقة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الإنترنت الآن من أهم الأشياء في عالمنا المعاصر ونجد أنه لا غني عنه في حياتنا اليومية، ولكن نلاحظ كمية المشاكل التي نجدها في كيفية استخدام للراوتر وأفضل الأماكن التي يجب وضع للراوتر فيها لكي يتم انتشار الإنترنت في جميع المنزل بشكل جيد وسريع وأيضا تعتبر أماكن وضع للراوتر مم الأشياء المهمة التي تحسن من استخدامه وتطويل العمر الافتراضي للراوتر، وسنذكر في هذا المقال أفضل الأماكن التي يجب وضع للراوتر فيها لكي يتيح لك أفضل استخدام وسرعة في الإنترنت.

أسباب انقطاع الانترنت المنزلي وبعض الحلول لها

انتشر الكثير من أسباب انقطاع الإنترنت المنزلي بسبب هذه ض المشاكل وهي:

• أولا بعد المسافة: تعتبر بعد المسافة من أهم الأسباب التي تعطل وتبطئ استخدام للراوتر في المنزل وإذا كانت المسافة من البوكس الرئيسي للمنزل كبيرة فسوف تعطل وتسبب الكثير من المشاكل في استخدام الإنترنت فيجب عليك بقدر الإمكان أن تقوم بتقصير هذه المسافة لكي يتم حل هذه المشكلة.

• ثانيا عليك أن تقوم بتفعيل باسورد قوي للراوتر لكي لا يتم اختراقه من قبل الأشخاص غير مرغوب فيهم، ويجب فعل هذه الخطوة لكي يتم حماية جهاز للراوتر من الاختراق وعدم استنفاز الباقة الشهرية بشكل سريع.

كيفية حل مشكلة انقطاع الانترنت

كما ذكرنا في السابق أنه يمكنك حل هذه المشكلة بأبسط الطرق من خلال وضع للراوتر في أماكن مفتوحة وغير مشغولة الأشياء الأخرى، وأيضا حماية للراوتر من جميع الاختراقات.