أخطاء لا تفعلها|| تحذير عاجل من الشراء بهذه البطاقات عبر الإنترنت.. خبير تقني يكشف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر عملية الشراء من الانترنت من الأمور التي تحمل مخاطر كبيرة، على الرغم من أن الشراء عبر الإنترنت طريقة مريحة وسهلة للحصول على ما نحتاجه أو نريده، ولكن هناك أيضًا بعض المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم بعض مخاطر الشراء بالفيزا كارت من خلال الإنترنت.

مخاطر الشراء عبر الإنترنت من خلال الفيزا كارت

ومن جانبه فقد أوضح الخبير التقني عبر التلفزيون المصري من أنه يمكن للمتسللين إنشاء مواقع ويب مزيفة تشبه مواقع الويب الشرعية، وذلك بهدف سرقة المعلومات الشخصية أو المالية للمستخدمين، وذلك إضافة إلى احتمالية عدم تطابق المنتجات التي يتم شراؤها عبر الإنترنت مع الوصف أو الصور التي تم عرضها على الموقع.

مخاطر الشراء عبر الإنترنت بواسطة الفيزا

وبالإضافة إلى ما قد سبق، فيمكن للمتسللين استخدام المعلومات الشخصية التي يتم جمعها من خلال عمليات الشراء عبر الإنترنت لسرقة الهوية أو ارتكاب جرائم أخرى متعلقة بالمشتري عبر الانترنت، ومن المحتمل أيضا أن تصل المنتجات التالفة أو المعيبة إلى العملاء عند الشراء عبر الإنترنت، وقد يكون من الصعب أو المستحيل إرجاعها أو استرداد ثمنها، وأخيراً فيمكن للبائعين عبر الإنترنت عظم توصيل المنتجات المطلوبة اونلاين، مما يسبب خسارة كبيرة في حال شراء بضائع باهظة الثمن من مصادر غير موثوقة.