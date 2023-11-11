“اوعي ترميها تاني” .. استخدامات مبهرة لماء سلق البطاطس لم تخطر على بالك من قبل .. حافظي عليها وخزنيها!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينصح الأطباء المختصون بأن يتم استخدام ماء سلق البطاطس وعدم التخلص منها وذلك لأنها تحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الإنسان مثل فيتامين سي والذي له دور كبير في تقوية المناعة وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الفوائد التي تمتلكها ماء سلق البصل بالإضافة إلى أفضل طريقة لاستخدام ماء السلق والتي تمكنكم من الاستمتاع بكل فوائدها.

فوائد ماء سلق البطاطس

تعد البطاطس من أنواع الخضراوات التي يفضلها الصغار والكبار وخاصة عند سلقها واستخدام مائها التي لها فوائد كثيرة منها:

تحتوي البطاطس علي فيتامين ب والبروتينات وبعض الحديد وعند غليان ماء البطاطس تخرج هذه العناصر من البطاطس إلى الماء وبالتالي تصبح الماء محملة بهذه العناصر والفيتامينات.

من أهم الفيتامينات التي تمتلكها البطاطس هو فيتامين سي وهو المعروف عنه أنه مضاد أكسدة قوي وبالتالي يقوم بتقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من اي مرض.

بالإضافة إلي أن البطاطس تحتوي علي عنصر البوتاسيوم الذي له دور كبير في القضاء على الانتفاخات والذي يبقى في ماء السلق بعد غلي البطاطس.

طريقة الانتفاع بماء سلق البطاطس

لكي تستطيع التمتع بالفوائد العظيمة لماء سلق البطاطس يجب أن تقوم بترك جزء من البطاطس المسلوقة وخلطها بالماء وهرسها جيدا بالإضافة إلي أنه من الممكن أن تقوم باستخدام هذه المياه في الكثير من للوصفات ويمكنك الاحتفاظ بهذه الماء في الثلاجة حتي مرور أسبوع أو حفظها في الفريزر بعد تبريدها فضلا علي أنه يمكنك شرب هذه المياه لكي تستطيع الحصول علي الفوائد الموجودة فيها.