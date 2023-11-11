العمر فات وعدي وأحنا منعرفش قيمتها..شاي الفول السوداني لن تصدق ماذا يحدث لجسمك بعد مرور 3 دقائق فقط!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على فوائد تناول شال الفول السوداني. يعتبر شاي الفول السوداني من أهم وأشهر المشروبات المميزة، والتي ثبت أن لها عدد كبير من الفوائد المميزة، والتي تعود بفوائد كبيرة على صحة الإنسان وجسمه دون علمنا في الصغر، والتي يمكن تحضيرها. بسهولة من خلال بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا

تعلم كيفية صنع شاي الفول السوداني

يمكن تحضير شاي الفول السوداني بسهولة من خلال إحضار ما يلي.

أولا، يتم إحضار الشاي الأسود.

بالإضافة إلى إحضار كمية من السكر حسب الرغبة، وكذلك كمية من الماء حسب عدد الأكواب، وكمية من الفول السوداني.

أولاً، ضعي الماء على النار حتى يغلي.

يضاف الشاي الأسود أيضًا إلى الماء.

نضع السكر في كوب ونسكب الشاي فيه.

يضاف السكر أيضًا، ثم يضاف الفول السوداني.

تعرف على فوائد شاي الفول السوداني

يقدم شاي الفول السوداني عدداً كبيراً من الفوائد العديدة، ومن أبرزها ما يلي.

يعمل شاي الفول السوداني على إنقاص الوزن: محتوى الألياف الموجود في شاي الفول السوداني عالي جدًا، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

يحارب هذا المشروب الجذور الحرة، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، لأن شاي الفول السوداني يطرد جميع الجذور الحرة في الجسم.

كما أنه يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المفيدة.