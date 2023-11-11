معجزةجبارة..بذور الفلفل الأخضر حل سحري لفقدان الوزن بدون رجيم هتخسر 10 كيلو في أقل من أسبوع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الفلفل الأخضر من أشهر أنواع الخضروات الموجودة في كل دول العالم يدخل الفلفل الأخضر في عمل الكثير من الأطعمة لا سيما المحشي واحيانا السلطات ويمكن تناوله سواء كان مطبوخ أو نيء أو مقلي، ويعطي الفلفل الأخضر للإنسان العديد من الفوائد، ولكن ماذا عن بذور الفلفل الأخضر تلك التي نتخلص منها برميها في سلة المهملات، هي الأخرى لها الكثير من الفوائد أبرزها خسارة الوزن وحرق الدهون الموجوده في منطقة البطن والأرداف وفي هذا الموضوع نذكر لكم وصفة من بذور الفلفل الاخضر للتخسيس. وصفة بذور الفلفل الأخضر لفقدان الوزن ملعقة صغيرة من بذور الكمون.

ملعقة صغيرة من بذور الفلفل الأخضر

كوب من الماء الطريقة في البداية لابد وأن تقوم بالعمل على طحن بذور الكمون بالإضافة إلى بذور الفلفل الاخضر حتى تصبح ناعمة تماما وهذا فيه مطحنه البهارات.

بعد ذلك نقوم بوضع مطحون البذور في كوب من الماء ويوضع هذا الكوب على النار حتى يصل إلى مرحلة الغثيان لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

الخطوة الأخيرة نترك هذا الخليط جانبا حتى يهدأ تماما، وبعدها نقوم بتصفيته من بقايا بذور الفلفل الأخضر والكمون الحصى على أن يتم تناول هذا الشاي كل يوم قبل الفطور وقبل الغداء.

مشروب شاي بذور الفلفل الأخضر مع الكمون سوف يعمل على زيادة معدل الأيض، وهذا بدوره يؤدي إلى حرق الكثير من السعرات الحرارية، ومنها خسارة الوزن كما أنه يساهم في تقليل الشهية.

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