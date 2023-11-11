دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تناول 5 حبات كل ليلة لمدة أسبوعين وشاهد المعجزة التي ستحدث لك..اكتشف سر القرنفل والعسل,

فوائد القرنفل مع العسل

تحسين عملية الهضم:

يحتوي مزيج القرنفل والعسل على مواد كيميائية حيوية تحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة وتقلل من عسر الهضم والغثيان.

علاج الأمراض الفموية:

يستخدم القرنفل منذ القدم في علاج العديد من أمراض الفم مثل الإلتهابات، حيث تحتوي مستخلصاته على مركبات تساهم في التحكم في العوامل المرضية. كما يعتبر القرنفل جزءًا أساسيًا في معجونات الأسنان حيث يساهم في تخفيف آلام الأسنان.

الحفاظ على صحة العظام:

يحتوي مزيج القرنفل مع العسل على مواد غذائية تساهم في الحفاظ على صحة العظام والوقاية من مشاكل العظام مثل هشاشة العظام.

تحتوي براعم عشبة القرنفل على مستخلصات هيدروكحولية، مثل الفلافونيد، الأوجينول، والإيزوفلافون، حيث تساعد هذه المركبات الفينولية في الحفاظ على كثافة العظام، كما أنها مفيدة في تقوية العظام ومنع هشاشتها،

وتساهم الفيتامينات والمعادن الموجودة في مستخلصات عشبة القرنفل، مثل الماغنيسيوم وفيتامينD، والفوسفور، وفيتامين ك، الجسم على امتصاص الكالسيوم من الطعام وهو ما يؤدي إلى عظام اكثر صحة، كما يعمل العسل على الحفاظ على المعادن الصحية للعظام.

– علاج مشاكل الكبد:

يحتوي القرنفل على مادة فاعلة تسمى الأوجينول، وهي من المواد المفيدة لصحة الكبد، حيث تساعد على علاج الكبد الدهني والتأثيرات التي تنتج عن الإجهاد التأكسدي، وعند تناول القرنفل مع العسل هذا المزيج يكافح تليف الكبد ويحسن من وظائفه، خصوصا وأن العسل يمنح الجسم الطاقة التي يفتقد لها مرضى الكبد.

– التخلص من رائحة الفم الكريهه:

يساهم تناول مزيج القرنفل والعسل بشكل يومي في التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث تعمل براعم القرنفل على اطلاق الانزيمات التي تقتل البكتيريا بالفم التي تسبب رائحة الفم الكريهة، ويفضل في هذه الحالة غمر حبات القرنفل في الماء لمدة عشر دقائق قبل مزجها مع العسل.

– منع الضغط العصبي والتوتر:

يصنف العسل والقرنفل باعتبارهما من أكثر المشروبات التي تساعد على الحد من الضغط العصبي، وعند مزجهما معا تتضاعف فائدتها التي تساهم بشكل كبير في التخلص من العصبية والتوتر.

طريقة تحضير مزيج القرنفل مع العسل

المكونات:

– حبات من القرنفل.

– ملعقة كبيرة من العسل (15جرام).

– كوب من الماء (200 مل).

التحضير والإستخدام:

نقوم بوضع الماء على النار، وعندما يصل إلى مرحلة الغليان، قم بإضافة حبات القرنفل، ومن ثم تغطية المزيج لمدة عشر دقائق على الأقل إذا كنت تريد طعما متوسط، أما إذا كنت تبحث عن مشروب ذو مذاق قوي اترك المزيج لمدة عشرين دقيقة. بعد ذلك يصفى المزيج ويضاف له العسل ويصبح المزيج جاهز للإستخدام .

ينصح الخبر بتناول هذه الوصفه مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوعين على التوالي للحصول على فوائده الكاملة.

إستخدامات أخرى للقرنفل والعسل

القضاء على مشاكل البشرة

يُنصح باستخدام مطحون القرنفل الطبيعي وليس زيت القرنفل مع العسل للعناية بالبشرة، مع مراعاة تجربة الماسك على اليدين قبل الاستخدام للتأكد من عدم التحسس منه، كذلك تطبيقه مرة واحد في الأسبوع، لتفادي التحسس من تركيباته القوية، ولتحقيق فوائد عدة حيث:

– يطهر ويعقم ماسك القرنفل والعسل البشرة اثناء الحجر المنزلي