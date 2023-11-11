“ضاع عمرنا واحنا فاكرينها للقص وبس” .. استخدامات مذهلة ومتنوعة لقصافة الأظافر لم تخطر ببال أي أحد من قبل حتي اللي اخترعها ميعرفش .. مش هتصدق اللي بتعمله!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية من الممكن أن نقوم باستخدامها في الكثير من الوظائف الأخري والتي بدورها تساعدنا في توفير الوقت والجهد ومثال على ذلك هو قصافة الأظافر والتي من المعروف عنها أن يتم استخدامها في قص الأظافر فقط ولكن في هذا المقال سوف نخبركم عن الوظائف الأخرى لها بالإضافة لبعض التعليمات بشأن استخدامها.

استخدامات القصافة الأخرى

هناك الكثير من الاستخدامات الأخرى التي يمكنك استخدام القصافة بها مثل :

تستطيع استخدام القصافة كحامل للتليفون من خلال انك تستطيع تشغيل الهاتف عليها لمشاهدة الأفلام والمسلسلات بكل سهولة.

وايضا تستطيع استخدامها بديلا عن قصافة الأسلاك عند عدم اتاحتها معكم وذلك لأنها تستطيع تقشير البلاستيك الموجود على الاسلاك.

يمكن وضع أعواد البخور في الفتحة الصغيرة الموجودة بداخلها ليتم تثبيتها ووضع طبق لحمل الرماد أسفل منها وايضا استخدامها في فتح علب الزجاجات الغازية بكل سهولة.

بالإضافة إلي أن القصافة يمكن استخدامها عند القيام بالأعمال اليدوية مثل الكروشيه من خلال أن تقوم بوضع الخيط في الفتحة الصغيرة الموجودة فيها وبالتالي تساعد هذه الطريقة في تثبيت الخيط.

تعليمات بشأن استخدام القصافة

ينصح جميع الأطباء بعدم استخدام القصافة الخاصة بشخص آخر لأن القصافة تقوم بنقل الجراثيم والفيروسات بكل سهولة ولذلك ينصح بأن يكون لكل فرد قصافة خاصة به بالإضافة إلى أنه عند وجود صدي في القصافة لا ينصح بعدم استخدامها في تقليم الأظافر ابدا لانها في هذه الحالة تكون عبارة عن أداة لنقل العدوى.