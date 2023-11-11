«هتندم انك مكنتش تعرفها قبل كدا!!».. لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل؟!…حافظوا على حياتكم وحياة ولادكم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من وقت لآخر قد يقوم بعض الأفراد بالسفر لفترات طويلة، ومن المعروف أن سيدة المنزل بطبيعة الحال تقوم بتخزين الخضروات والفواكه واللحوم في الفريزر ولكن عندما تقرر السفر، لابد على كل أب وأم أن يقومون بوضع عملة معدنية في الفريزر وهذا لأن تلك العملية الصغيرة من شأنها أن تحمي حياة الموجودين في البيت، وتعمل على إنقاذ حياتهم، قد يستغرب البعض من السبب وراء هذا الامر حيث ان وضع عملة معدنية قد أنقذت عائلة بأكملها، تابعوا هذا الموضوع سنذكر لكم قطعه معدنية في الفريزر.

لماذا من الضروري ترك عملة في الفريزر عند السفر وترك المنزل؟

نجد أن السفر لفترات طويلة والبعد عن المنزل يجعل سيده المنزل قد تكون في حالة من الحيرة والقلق بخصوص الأطعمة الموجودة داخل الفريزر فماذا يحدث إذا انقطع التيار الكهربائي لفترة طويلة، ومن ثم عاد مرة أخرى كيف ستكتشف أن الأطعمة الموجودة في داخل الفريزر باتت أطعمه فاسدة وغير صالحة للأكل.

الأمر في غاية البساطة وهنا يتطلب وضع عملة معدنية داخل الفريزر من خلال ملء كوب ويوضع في الفريزر، وعندما يتجمد يوضع على سطحه عمله معدنيه صغيره وعند السفر وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي، سوف يذوب هذا الكوب وبناء عليه تسقط العمله المعدنيه من قمة الكوب إلى القاع .

وعند الرجوع مرة أخرى من السفر إذا تم وجود العملة في قاع الكوب فمعنى ذلك أن الكهرباء قادم انقطعت لفتره طويلة، وجميع مداخل الفريزر أطعمة فاز لا تصلح للاستخدام وقد تؤدي إلى الوفاة.