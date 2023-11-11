دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون هو من الزيوت الطبيعية المعروفة منذ زمن بعيد ويكثر استخدامه في الكثير من وصفات الشعر والبشرة لأنه زيت طبيعي غني بالعناصر الغذائيه الهامه خاصه للشعر ، فهو يعمل على زيادة كثافة الشعر ويحميه من التقصف، ويقلل من التساقط كما أن زيت الزيتون يستخدم أيضا في أغراض الطهي في هذا الموضوع، نذكر لكم وصفه للشعر من زيت الزيتون وبذور القرنفل وهي لا تقل أهمية عن زيت الزيتون، إذا ماذا يحدث عند عمل خليط من زيت الزيتون والقرنفل ووضعه على الشعر تابعونا للتفاصيل.
مكونات وصفة زيت الزيتون مع القرنفل
المقادير
- مقدار 1/4 كوب زيت الزيتون.
- مقدار ملعقة طعام زيت قرنفل.
- زجاجة بلاستيكية كي تحفظ الخلطة بها.
- وعاء لعمل الخلطة به.
طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع القرنفل
في البداية يتم وضع المكونات من زيت الزيتون بالاضافه الى زيت القرنفل في وعاء على أن وضع هذا وعاء فوق إناء يحتوي على ماء ساخن حتى يسخن قليلا بعدها يتم تطبيق هذا الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ويترك لمدة ساعتين ومن ثم يشطف الشعرة بالماء الفاتر والشامبو.
ولكن لابد قبل كل ذلك التأكد من أن تلك الخطة قد تم تغلغلها إلى كل أجزاء الشعر ،على أن يتم الانتظام على هذه الوصفة والتكرار مرتين في الأسبوع، وهذا للوصول إلى أفضل النتائج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلعي جوزك أخر دلع .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل وقومي بدهن هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنه أبدا طيلة حياتك!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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