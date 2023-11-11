“إياكي تشتريه ولو ببلاش”.. تجنبي شراء “هذا النوع من الزيوت” المنتشرة في الأسواق حالياً… سم قاتل يدمر الصحة والجهاز المناعي!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سجود الطعام شانها شان العناصر الهامة الموجودة في كل مطبخ والتي يتم استخدامها بشكل متكرر من قبل سيدة المنزل في عمل الكثير من الأطعمة ولعل من أشهرها البطاطس المقلية بالإضافة إلى السمك المقلي، والعديد من أنواع الأطعمة التي تحتاج إلى القلي .

ولكن مع وجود ظاهرة غريبة انتشرت مؤخرا نجد أن هناك بعض المواطنين قد أصبح لديهم خوف وقلق بخصوص الباعة الجائلين الذين أصبحوا يمرون في الشارع الآن ،ينادون بحاجتهم لشراء زيوت الطعام المستعملة ما السر وراء انتشار تلك الظاهرة، وفيما تستخدم الزيوت وهل هناك مصدر خطر من بيعها أم لا؟! كل تلك الأسئلة سوف نتعرف على إجابتها في هذا التقرير تابعونا.

خطر إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

في هذا السياق تم إيضاح حقيقة خطيرة جدا هي أن الباعة الجائلين هؤلاء الذين يقومون بشراء زيوت الطعام بأسعار زهيدة من سيدات المنزل يقومون بإعادة تدويرها بشكل خاطئ تماما على أن توضع تلك الزيوت في براميل كبيرة وعليها مواد كيميائية، تساهم في تبييض تلك الزيوت واستعادة لونها التي كانت عليه، قبل الاستخدام وتوضع في زجاجات نظيفة لتباع مرة أخرى في الأسواق ، ولكن بسعر رخيص قد ينجذب اليه البعض هذه الزيوت مدمرة للصحة.

تحذيرات شديدة من استخدام الزيوت الضارة

وفي هذا السياق الدكتور هشام موافي أن زيت الطعام المستعمل له صلاحية وبالنسبة لتلك الزيوت المعاد تدويرها فهي في الأساس كانت زيوت طعام مستعملة ولكن وضع عليها مواد كيميائية تدمر الصحة وتقضي على الجهاز المناعي لهذا لابد وأن يتم الابتعاد عن استخدامها.