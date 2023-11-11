دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء بنظام مسبق الدفع، من خصم بعض الرصيد الخاص بهم، وتبدأ الاشخاص في التساؤل عن السبب في ذلك، حيث يشتكي عدد كبير من مشكلة خصم جزء كبير من الرصيد، وذلك بمجرد ان يتم العمل على شحن الكارت وبدون سبب واضح، وقد تم التوضيح الاسباب التي قد تؤدي الى ذلك والتي تسبب غضب المستخدمين بدون علم.
مشكلة خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع
ونجد أن عملية خصم جزء من الرصيد الخاص بالمازن قد تسبب الكثير من الاستياء وغضب عدد كبير من مستخدمي العداد، ويرجع ذلك الى عدم علمهم م بالأسباب التي تؤدي إلى خصم رصيد العديد، وقد تم التنويه الى أنه عادة ما تكون بسبب أفعال يقوموا بارتكابها بدون علم لتأثيرها على رصيد الكارت، وقد تم رصد كافة الاسباب التي تؤدي الى خصم جزء كبير من الرصيد في عداد الكهرباء مسبق الدفع من جانب جهات رسمية داخل وزارة الكهرباء.
أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع
ومن اهم الاسباب التي قد تكون سبب رئيسي في خصم الرصيد من عداد الكهرباء ما يلي.
-
في حالة خصم الأقساط: فنجد من يتم العمل بم تركيب العدادات مسبقة الدفع لبعض الأفراد بنظام التقسيط، وفي هذه الحالة يتم خصم جزء من الاقساط في كل فترة.
-
بالاضافة خصم فرق الشريحة: حيث نجد ان عداد الكهرباء يقوم بخصم جزء من الشحن في العداد عند الانتقال من شريحة إلى أخرى، والدعم الأكبر يكون بالشريحتين 1 و2 بقيمة 100 كيلو وات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ” خد بالك فلوسك هتضيع ” .. تعرف على أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.