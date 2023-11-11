” خد بالك فلوسك هتضيع ” .. تعرف على أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء بنظام مسبق الدفع، من خصم بعض الرصيد الخاص بهم، وتبدأ الاشخاص في التساؤل عن السبب في ذلك، حيث يشتكي عدد كبير من مشكلة خصم جزء كبير من الرصيد، وذلك بمجرد ان يتم العمل على شحن الكارت وبدون سبب واضح، وقد تم التوضيح الاسباب التي قد تؤدي الى ذلك والتي تسبب غضب المستخدمين بدون علم.

مشكلة خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع

ونجد أن عملية خصم جزء من الرصيد الخاص بالمازن قد تسبب الكثير من الاستياء وغضب عدد كبير من مستخدمي العداد، ويرجع ذلك الى عدم علمهم م بالأسباب التي تؤدي إلى خصم رصيد العديد، وقد تم التنويه الى أنه عادة ما تكون بسبب أفعال يقوموا بارتكابها بدون علم لتأثيرها على رصيد الكارت، وقد تم رصد كافة الاسباب التي تؤدي الى خصم جزء كبير من الرصيد في عداد الكهرباء مسبق الدفع من جانب جهات رسمية داخل وزارة الكهرباء.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع

ومن اهم الاسباب التي قد تكون سبب رئيسي في خصم الرصيد من عداد الكهرباء ما يلي.