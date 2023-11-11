معجزة بكل المقاييس .. استعملي ” ورق الغار ” بهذه الطريقة وهترجعي شباب من تاني حتى لو عمرك فوق ال 70 سنة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يتوقف البحث من جانب الإنسان عن تلك الأشياء التي تساعد في الحفاظ على الشباب لأطول فترة ممكنة ، حيث أن هذا الأمر يتم إنفاق الكثير من الأموال للحصول عليه خاصة من قبل النساء وبشكل أكثر خصوصية من قبل المشاهير مثل الممثلين أو من يكون لديهم متابعين يرغبون في رؤية في أبهى حلة مهما تقدموا في السن ، لذا فإن البحث عن الطرق التي تحافظ على القوام الرشيق والخالي من اي زيادة في الوزن لاسيما منطقة البطن والأجناب من ضمن ما يشغل هؤلاء وقد وجد أن الطرق الطبيعية لا يوجد مثيل لها كما أنها لا تتضمن على أي مخاطرة من نوع ما على الصحة

جدير بالذكر أن ورق الغار إحدى الأعشاب التي تباع تحت مسمى ورق اللورا أيضا والتي أثبتت فعالية كبيرة في علاج الكثير من الحالات كما أن لها استخدامات شتى بعيدا عن أغراض الطهي والتي من بينها التخلص من دهون البطن الموعجة لدى الكثيرين من خلال تحضيرها بتلك الطريقة

– معجزة ورق الغار