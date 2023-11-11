دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من التفاصيل التي تتعلق بالمطبخ والمنزل بشكل عام والتي من الممكن أن يتم العمل على القيام بها من جانب ربة المنل بنفسها وهو الشئ الي سينعكس بشكل إيجابي على توفير النفقات فأدوات المطبخ على سبيل المثال تحتاج إلى عناية مستمرة بسبب كثرة استعمالها والتي من بينها السكاكين التي تصير أكثر ثلامة مع الاستعمال وهو الأمر الذي يجعلك تنتظرين الشخص اللذي يعمل على سن السكاكين والمقصات ونحو ذلك من أدوات حادة حيث أن هذا الأمر بجانب أنه يكلف مصاريف يضيع الكثير من الوقت في الانتظار لذا فإننا سنعمل من خلال ما يلي من سطور على أن نوضح لكي طرق مبتكرة ومجربة لسن السكاكين في المنزل دون الحاجة لمساعدة من أحد . – طرق سن السكاكين الطريقة الأولى : نحضر ورق الفويل الذي يستعمل لحفظ الطعام في درجة حرارة جيدة ، ثم قطعيها إلى أجزاء متساوية ورصيها فوق بعضها ثم تحضري السكين التي ترغبين في سن وتكرريها بين تلك الطبقات مرارا وتكرارا ستلحظين أنها تشحذ بشكل جيد في كل مرة يتم تكرار التمرير الطريقة الثانية : عن طريق ورق السنفرة الذي يستعمل في أعمال النقاشة من خلال جلب إحدى الورقات ومن ثم طيها ووضع السكين في داخل الجزء الخشن من السنفرة وتحريكها للأمام والخلف مراراً وتكرار حتي تصبح أكثر حدة وهو الأمر الذي لن يتطلب وقت طويل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتبقى حامية زي الموس .. طرق مبتكرة لسن ” السكاكين ” في المنزل بسهولة وفي ثواني معدودة !! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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