دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ماهو الفيتامين المهم في الجسم الذي يؤدي نقصه إلى الشيب المبكر وفقر الدم وتلف الأعصاب,

كشف الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، عن فيتامين يؤدي نقصه إلى الشيب المبكر، و فقر الدم وتلف الأعصاب.

وقال عبدالله الذيابي:”نقص فيتامين ب 12 الناتج من أمراض المعدة أو الأمعاء يعد من أسباب الشيب المبكر، ويؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب”.

وأشار:”التجشؤ له أسباب متعددة منها بلع الهواء أثناء الأكل والشرب، ويزيد الشرب باستخدام الشفاط (المصاص) ومضغ العلك من احتمالية بلع الهواء وحدوث التجشؤ”.