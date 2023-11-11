دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من العمل الذي يتم من جانب وزارة الداخلية من أجل خلق حالة من النظام في المجتمع المصري كي لا يتعرض المواطن للضرر أولا وقبل اي شئ أخر وقد لاحظ رجال الأمن خلال الآونة الأخيرة أن الكثير من الشباب في سن البلوغ يسيرون دون أن يكون في حوزتهم بطاقة الهوية ” الرقم القومي ” ذلك المستند الهام الذي لا يمكن أن تغادر نطاقك السكني دونه كما أنه يفيد في كثير من الأحيان ومطلوب لدى كافة الجهات الرسمية لذا فإن أي تقصير في هذا الأمر يعود بالضرر الكبير على صاحبه قبل أي فرد أخر لذا فقد تم وضع العديد من الغرامات المالية على مختلف المخالفات – غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي يدفع المواطن غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال لم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ سن ال 15 عام وهو السن القانوني لها

يدفع المواطن غرامة مالية قدرها مائة جنيه إذا أردا أن يستخدم بطاقة منتهية في قضاء إحدى المصالح داخل الجهات الرسمية

يدفع المواطن غرامة مالية قدرها خمسين جنيه إذا لم يتم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من تغييرها

يدفع المواطن غرامة مالية قدرها خمسين جنيه في حال لم تتمكن من استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من ضياع البطاقة وتحرير المحضر بقسم الشرطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البطاقة هتوديك في داهية .. غرامات مالية بالجملة على هذه الفئات من حاملي بطاقات الرقم القومي .. اذهب للسجل المدني حالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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